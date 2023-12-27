"Рік буде важким": Тарнавський спрогнозував розвиток бойових дій в Україні

Командувач угруповання військ "Таврія" зазначив, що у 2024 році він не ставить завдання "завершити війну", тому що Україні потрібна тільки перемога.

У 2024 році Збройні сили прагнуть звільнити українську територію від окупантів. Опір з боку російських збройних сил передбачається значним. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає BBC.

"Ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головна мета — вихід на наші кордони, вона буде ще складнішою", — заявив генерал.

Згідно з його заявою, противник обізнаний про це і вживе всіх можливих заходів, щоб перешкодити нам виконати це завдання.

"Нам — удачі, ну, а їм — вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важким", — додав він.

На запитання про можливість завершення війни наступного року, Тарнавський відповів: "Я ніколи не ставлю питання про завершення війни. Для мене важливе питання про перемогу. Тому що завершити війну можна різними способами. Для нас, військових, головне — досягнення перемоги".

Тарнавський також відповів і на чутки про можливу зміну його посади.

"Я вам скажу так, що я своє життя змінював ще з дитинства. Закінчив школу, пішов вчитися у військовий навчальний заклад і постійно змінював свій статус. Командир взводу, роти, командир батальйону. Сьогодні — командувач. Хочуть замінити — я ж не знаю. Я готовий до всіх умов", — заявив генерал.

Нагадаємо, восени 2023 року західні медіа опублікували статті, в яких проаналізували українські наступальні дії влітку та восени 2023 року. Згідно з оцінками, ЗСУ отримали незначні успіхи внаслідок недостатньої кількості зброї, яку зобов'язалися надати партнери з антипутінської коаліції. Крім того, не було можливості налагодити підтримку з повітря. Зокрема, коаліція з надання винищувачів була сформована тільки в другій половині літа, а перша ескадрилья надійде, можливо, до кінця 2023-початку 2024 року.

Водночас аналітики відзначають просування Сил оборони на лівобережжі Херсонщини. Тут ЗСУ утримують кілька плацдармів, один з яких — біля Кринок, за 15 км на південний захід від Нової Каховки. Російське командування намагається вибити звідти українців: застосовує нову тактику, але продовжує втрачати живу силу і техніку.