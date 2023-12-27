"Як торік": ЗС РФ можуть завдати масованих ударів у новорічну ніч, — експерт

Російська Федерація має близько тисячі ракет різних типів. Проте для них потрібні носії або пускові установки, які "не вічні і мають обмежений ресурс", розповів військовий експерт Олег Жданов.

Збройні сили Російської Федерації можуть атакувати в новорічну ніч. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у коментарі "ТСН.ua".

Він зазначив, що багато хто прогнозував, що ворог завдасть ракетні удари по українських містах 25 грудня на Різдво.

"Ми ж звикли, що Росія любить конспірологію, до якихось дат прив’язується, тому очікували, що вони нам Різдво зіпсують. Зараз більшість прогнозує, що таки новорічної ночі можуть влаштувати атаку, як торік", — сказав Олег Жданов.

Він зазначив, що важко сказати, чи буде ворог спроможний вдарити. Крім цього, невідомо, скільки часу окупантам потрібно для відновлення. Зокрема, кораблі та базу росіяни перекидають із Севастополя та інших кримських портів до Новоросійська, також планують базу збудувати в Абхазії. Зі слів Жданова, невідомо, скільки по часу противник перевозитиме все обладнання для зберігання, підготовки та завантаження ракет на кораблі.

Експерт вважає, що ворог може накопичувати ракети, аби атакувати тоді, коли стане холодніше. Крім цього, окупанти могли змінити стратегію. Зокрема, вони можуть накопичувати ракети ближче до весни для якоїсь наступальної операції або для української, аби відбиватися, ламати логістику та енергосистему. Крім цього, окупанти можуть розраховувати на те, що до президентських виборів їм потрібна буде якась "перемога", а тому спробують щось захопити.

Також Жданов зауважив, що ЗС РФ можуть відповісти ракетним ударом по Києву за знищення ВДК "Новочеркасск", проте це буде не так швидко.

"Їм (окупантам, — ред.) потрібна одна-дві доби для ухвалення рішення. Я б більше очікував наступної ночі. Якщо і буде відповідь, то вона буде, найімовірніше, саме вночі. Тим більше якщо підтвердить наша розвідка, що там були "Шахеди", які вони доставляли цим кораблем, то треба буде компенсувати їхню нестачу", — пояснив він.

Яку кількість ракет має РФ

Жданов наголосив, що ворог має проблеми з пусковими установками попри наявність великої кількості ракет. За даними від української розвідки, які були опубліковані три тижні тому, ЗС РФ накопичили близько 850 ракет різних типів.

"Але ці дані вже трохи застарілі. Сьогодні ми можемо порахувати, що у них є близько тисячі ракет різних типів. Але для цих ракет ще потрібні носії або пускові установки. Вони теж не вічні і мають обмежений ресурс", — сказав він.

Також російські стратегічні бомбардувальники потребують ремонту та обслуговування. Крім цього, противник має проблеми з "Калібрами" морського базування. Росіяни бояться виходити в Чорне море через те, що українська авіація вже може долітати майже до середини акваторії. На думку Жданова, це пов'язано з особливостями щодо застосування самих ракет та їхніх носіїв.

Олег Жданов розповів, що РФ має близько 40-50 одиниць кожного типу ракет Х-101, Х-555. Проте невідомо, в якому стані літаки, чи готові вони піднятися в небо та зробити пуски. Експерт нагадав, що під час останніх ракетних ударів зі стратегічних бомбардувальників ворог підвішував по дві ракети на літак, тоді як минулого року — по вісім-десять.

Нагадаємо, 23 грудня російські військові завдали ракетного удару по Дніпропетровській та Кіровоградській областях. По російських ракетах відпрацювала українська протиповітряна оборона.

21 грудня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. У результаті атаки постраждала цивільна інфраструктура.