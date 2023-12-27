"Ситуація ускладнюється": ЗС РФ підтягують резерви на Донбас, але це не допомагає, — ЗСУ

За словами командира екіпажу БПЛА Андрія Отченаша, противник хоче прорвати українську оборону і для цього проводить локальні штурмові дії.

Оперативна ситуація на Донеччині продовжує ускладнюватися через дії противника. Російські окупанти стягують додаткові резерви. Про це заявив Командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі "Еспресо.TV" 27 грудня.

За його словами, противник не збирається зупинятися і на Донбасі стає дедалі більше його резервів. Це робиться для того, щоб спробувати прорвати оборону українських захисників.

"Оперативна ситуація ускладнюється через те, що ворог підтягує дедалі більше резервів у Донецьку область. Противник проводить локальні штурмові операції. Тобто на всю лінію Донецького напрямку росіяни підвозять резерви, шукаючи дірки, де вони можуть просунутися і провести вдалі штурмові дії", — заявив український військовий.

Окремо Андрій Отченаш додав про втрати російських окупантів, кількість яких колосальна. У противника погано виходить здійснювати задумані плани навіть після прибуття нових резервів, адже після атак бойові можливості ворога зменшуються.

"Але є ділянки, де противник зміг захопити кілька посадок. І це цілком логічно, тому що з такою кількістю особового складу дуже важко впоратися", — підсумував командир екіпажу БПЛА.

Нагадаємо, 26 грудня в Авдіївській ГВА озвучили подробиці наступу РФ на цьому напрямку. За словами начальника адміністрації Віталія Барабаша, російські війська концентруються на точкових ударах із застосуванням техніки, то одночасно і на промислову зону, Степове та Авдіївський коксохімічний завод.