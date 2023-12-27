"Маємо проблеми": Тарнавський пояснив, як ЗС РФ протидіють українській далекобійній зброї

Під час ведення контрбатарейної боротьби ЗСУ мають проблеми в наведенні далекобійних боєприпасів. Актуальним питанням для Сил оборони залишається постачання ЗРК типу Stormer та Avenger, наголосив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Збройні сили Російської Федерації навчилися боротися проти української далекобійної зброї. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю "ВВС Україна".

"Сьогодні маємо проблеми у наведені далекобійних боєприпасів під час ведення контрбатарейної боротьби", — сказав Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що окупанти розмістили свої артилерійські підрозділи на критичні відстані, а саме там, де Україна не може впливати на них. Ворог швидко розвиває засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливлює застосування ЗСУ високоточної зброї на великій дальності.

Зі слів Тарнавського, для боротьби з повітряним ворогом актуальним питанням є постачання зенітних ракетних комплексів типу Stormer, Avenger, Stinger. Оскільки, якщо є невелика перевага в повітрі — це вже можна вважати перевагою над наземним компонентом. Він наголосив, що через збільшення застосування окупантами БПЛА, зокрема й FPV-дронів, є необхідність у забезпеченні українських підрозділів засобами радіоелектронної боротьби.

"Ми застосовуємо (дрони, — ред.) — вони (ЗС РФ, — ред.) протидіють засобами РЕБ. Вони застосовують — ми протидіємо. Тому у нас є в цьому напрямку проблеми", — пояснив Олександр Тарнавський.

Він додав, що наразі велика проблема для ЗСУ — це боєприпаси різних видів та майже всіх номенклатур. Зокрема, гостро стоїть питання щодо боєприпасів для артилерійських систем 122 і 152 міліметрів.

Нагадаємо, 27 грудня військовий експерт Олег Жданов розповів, що російські військові можуть завдати ракетних ударів по Україні в новорічну ніч. З його слів, ворог накопичив близько тисячі ракет.

26 грудня начальник служби зв'язків із громадськістю 63 ОМБр Ростислав Ящишин заявив, що ворог почав рідше використовувати важку техніку. Він зазначив, що окупанти найчастіше її використовують під час великих штурмів, проте ЗСУ відразу її знищують.