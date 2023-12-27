Abrams проти FPV-дронів: як можна захистити танк від знищення (фото)

Американський танк створювали в ті часи, коли FPV-дронів ще не існувало, тому деякі частини машини мають доволі тонке бронювання. Проте вразливості можна додатково захистити, пише аналітик Trost.

Сполучені Штати передали Україні 31 танк Abrams M1A1 SA. Машина розроблялась у ті часи, коли ніхто не очікував ударів FPV-дронів. Тому деякі частини мають слабке бронювання. Танковий аналітик з ніком Trost у Х припустив, як можна захистити американський виріб від ураження.

Американський танк Abrams створювався інженерами в ті часи, коли FPV-дрон з гранатою від РПГ-7 не міг атакувати у найслабше місце. Відтак розробники очікували, що найбільша загроза для танку буде у передній проєкції башти. Вона є найзахищенішою.

В нинішній російсько-українській війні оператори FPV-дронів завжди намагаються уразити саме найменш захищенішу частину танка. Автор починає з даху башти, яка має товщину близько 25-мм. Відтак навіть старий ПТРК зможе пробити дах та поранити члена екіпажу чи пошкодити електроніку. Цілком ймовірно, що якщо ПТРК влучить в дах, то її пробʼє снаряд.

Дах башти Abrams має лище 25-мм Дах башти Abrams може бути уразливим місцем

Верхня передня панель корпусу також відносно слабо захищена й має товщину 38-мм. Оператор дрона потенційно може уразити бронепанель й поранити механіка-водія чи пошкодити компоненти. Ще одне вразливе місце — кільце башти, але влучити туди буде справжнім везінням, пише автор.

Верхня деталь має захист близько 38-мм Фото: скриншот

Корпус танку захищений композитним бронюванням, яке теж може бути вразливим, але для сучасної зброї. При цьому місце, де зберігається боєкомплект вважається достатньо захищеним. До того ж ЗСУ використовують на західній бронетехніці нечутливі боєприпаси, які зменшують ймовірність детонації боєприпасів DM-11 або IM HE-T. Разом з тим корпус танка можна теж вважати вразливим.

Як захистити танк Abrams від FPV-дронів?

Якщо танк має уразливі місця на даху башти та по периметру корпусу, то одним з варіантом є установка козирка на машину, як це вже було на британському Challenger 2. Проте це може завадити екіпажу швидко покинути танк у випадку надзвичайної ситуації.

Challenger 2 з козирком

Через погодні умови додавати на Abrams динамічний захист "Контакт" може зробити машину заважкою й вона застрягатиме. Покращити захист корпусу можна за допомогою протикумулятивної решітки. Вона має високі шанси захистити танк від FPV-дрона та протитанкових засобів.

Протикумулятивна решітка на Abrams

Захистити верхній лобовий лист Abrams можна шляхом додавання бронювання на машину або встановити туди "Контакт-1". 38-мм листа броні має вистачити для того, щоб Abrams витримав спрацювання динамічного захисту. І останнім варіантом є інтеграцією на танк системи РЕБ для бронетехніки. Такі розробки в Україні вже є.

Нагадаємо, 30 листопада ЗМІ писали, що танки Abrams бояться бруду через особливості конструкції.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала замалу кількість Abrams, щоб відіграти найважливішу роль на фронті.