"Війна майбутнього": Тарнавський пояснив, чому контрнаступ не дав бажаних результатів

За словами командувача ОСГВ "Таврія", на наступ вплинули дуже велика щільність мінних полів, насиченість бойових порядків і ударних дронів ворога, а також неможливість використання в повному обсязі бронетехніки.

Однією з основних причин, через яку результати контрнаступу не відповідають очікуванням, є ефективна організація оборони військ, які перебувають на окупованих територіях. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю BBC Україна.

"Я скажу, що ворог готувався. І повторюю, що це одна з найсильніших армій світу. Його оборона складалася не з одного, а з кількох рубежів. Противник побудував ці оборонні рубежі не за один місяць, а протягом того періоду, коли ми готувалися до наступальних дій. Тому що розвідка працює цілодобово", — розповів Тарнавський

Згідно з його висловлюванням, російська армія максимально використовує свої переваги, включно з високим рівнем боєготовності, зонованими мінними полями, готовими позиціями і перевагою в авіації.

Також Тарнавський зазначив, що на окупованих територіях зафіксовано дуже велику щільність мінних полів, насиченість бойових порядків ворога, протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби та ударних дронів.

"А також — неможливість використання нами в повному обсязі броньованої техніки, що ускладнювало наші активні просування, а також вплинуло на швидкість наступальних дій", — наголосив він.

Він додав, що наразі посилилася робота у сфері радіоелектронної боротьби, включно із застосуванням безпілотників-камікадзе і посиленням операцій зі спостереження.

За словами командувача, українські військові вчаться на помилках і роблять висновки з виконаної роботи.

"Це війна майбутнього. При цьому я скажу, ми, можливо, не подолали ту глибину, але ми зробили той ривок, який дає можливість подальшим нашим наступальним діям", — додав бригадний генерал.

Нагадаємо, що 2023 року західні медіа опублікували статті, в яких проаналізували українські наступальні дії влітку та восени 2023 року. Згідно з оцінками, ЗСУ отримали незначні успіхи внаслідок недостатньої кількості зброї, яку зобов'язалися надати партнери з антипутінської коаліції. Крім того, не було можливості налагодити підтримку з повітря. Зокрема, коаліція з надання винищувачів була сформована тільки в другій половині літа, а перша ескадрилья надійде, можливо, до кінця 2023-початку 2024 року.

Водночас аналітики відзначають просування Сил оборони на лівобережжі Херсонщини. Тут ЗСУ утримують кілька плацдармів, один з яких — біля Кринок, за 15 км на південний захід від Нової Каховки. Російське командування намагається вибити звідти українців: застосовує нову тактику, але продовжує втрачати живу силу і техніку.