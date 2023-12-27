Мобілізація в Україні: чи будуть зміни у призові осіб з ІІІ групою інвалідності та які

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, військове командування не хоче втручатися у питання, хто може мати відстрочку від мобілізації.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про вдосконалення окремих питань мобілізації, який передбачає зміни до порядку військового обліку, вручення повісток, військової служби та звільнення військовослужбовців. Про це йдеться у картці законопроєкту №10378 від 25 грудня 2023 року, опублікованій на офіційному вебпорталі парламенту.

Серед нововведень законопроєкту ― відміна відстрочки для певних категорій чоловіків, в тому числі для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

В цілому придатність до військової служби визначає Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, в якому міститься Розклад хвороб, станів та фізичних вад і коментарі до нього, за яким лікарі визначають рівень придатності чоловіка до військової служби. Останні зміни до Положення були внесені 25 серпня 2023 року, які суттєво зменшили підстави для визнання непридатними до служби за рахунок розширення переліку хвороб, які обмежують таку придатність.

Мобілізація з інвалідністю

Новим законопроєктом хочуть відмінити статус обмежено придатних та змусити усіх чоловіків ще раз пройти ВЛК. Відповідно після набуття чинності законопроєктом чоловіків буде поділено на придатних і непридатних до служби.

Особи з інвалідністю ІІІ групи також мають пройти ВЛК повторно, проте згідно з нормами Положення про ВЛК в кожному конкретному випадку питання придатності особи до служби вирішуватиметься індивідуально. Остаточне рішення прийматимуть лікарі комісії, що розглядає справу.

Щодо погляду військових на мобілізацію людей з інвалідністю, то, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, придатність до військової служби має визначати виключно ВЛК, а не статус людини.

"Ми з абсолютною повагою ставимося до тих людей, які знаходяться в цивільному середовищі та хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але знову ж таки це буде вирішувати ВЛК", — наголосив Залужний.

Крім того, головнокомандувач відзначив, що військове командування не хоче втручатися у питання, хто може мати відстрочку від мобілізації.

Що означає ІІІ група інвалідності

В Україні за чинним законодавством інвалідність може бути спричинена як окремим захворюванням, так і комплексом з кількох хвороб. Загалом при наданні інвалідності ІІІ групи враховується наявність таких обмежень:

можливість обслуговувати себе із застосуванням допоміжних засобів;

наявність труднощів під час пересування без допомоги;

наявність труднощів під час отримання професії;

можливість отримання освіти тільки в домашніх умовах або з тьютором на інклюзії;

здатність орієнтуватися у просторі лише із застосуванням додаткових засобів;

втрата можливості працювати на 25%;

нездатність контролювати свою поведінку без сторонньої допомоги;

проблеми в спілкуванні, що полягають у зниженій інтенсивності і швидкості обміну інформацією.

Перелік захворювань, які дають підстави присвоїти ІІІ групу інвалідності.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що йому необхідні люди. За його словами, оперування статусом інвалідності II-III груп втратило свою актуальність.