Зволікання із законом про мобілізацію суттєво впливає на лінію фронту, — аналітик

За словами директора компанії Defense Express, існує критичний дефіцит підготовлених бійців, які мають утримувати лінію оборони.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець закликав якомога швидше затвердити закон про мобілізацію. Про це повідомляє "Еспресо".

"Зволікання з ухваленням закону про мобілізацію суттєво впливає на лінію фронту. Наші командири кажуть, що на фронті не вистачає навчених молодих військових", — заявив він.

Згурець вказав на критичний дефіцит підготовлених бійців, які мають утримувати лінію оборони. За його словами, це питання не слід обговорювати тривалий час.

"Але з урахуванням усіх побажань і важливих речей, які мають з'явитися у форматі обговорення в парламенті", — зазначив Згурець.

Керівник Defense Express також вважає, що генералу Залужному потрібно частіше робити публічні заяви та доступно пояснювати поточне становище на передовій українській громадськості. З його слів, останнім часом спікери роблять розпливчасті заяви.

"Навіть ситуація в Авдіївці та Мар'їнці тільки після цих штрихів Залужного стала більш зрозумілою", — сказав він.

Але все ж основне нагальне питання — мобілізація, наполягає Згурець. ЗСУ потрібні люди, зброя і снаряди — у цьому полягає позиція військових, зазначив він.

25 грудня Кабмін вніс на розгляд парламенту законопроєкт про зміни в законодавстві, покликаний удосконалити окремі напрямки військового обліку та проходження служби.

Нагадаємо, що в рамках нового законопроекту українська влада вирішила змінити підхід до мобілізації. Згідно з новою концепцією, ухильниками вважатимуть усіх, хто не з'явився в ТЦК оновити дані, пояснив адвокат "Riyako & Partners" Микола Максимов.

Також повідомлялося, що адвокат розповів, як українцям можуть вручити повістку поштою.