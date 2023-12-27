Знайдуть і покарають: у ФРН встановили офіцерів РФ, які стріляли по цивільних у Гостомелі

Слідство щодо злочинів росіян у Гостомелі, які стались у лютому-березні 2022 року, почалось лише у липні 2023 року, заявив німецький чиновник.

Федеральна прокуратура Німеччини встановила групу підозрюваних росіян, які брали участь у розстрілі колони цивільних автомобілів у Гостомелі Київської області у перші дні вторгнення РФ. Коли вони потраплять до рук правоохоронців України або будь-яких інших країн, їх попросять видати ФРН, щоб покарати за німецькими законами. Про обставини російських злочинів розповів міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann), ідеться у статті на порталі Spiegel.

Бушманн пояснив, що Німеччина у липні 2023 року почала самостійне розслідування подій у Гостомелі, коли росіяни розстрілювали цивільних громадян. Серед постраждалих, зі слів міністра, також був німець. Імена офіцерів ЗС РФ вже встановлені — вони фігурують у справі як підозрювані.

"Якщо ми спіймаємо злочинців, ми висунемо звинувачення. Якщо Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, затримає цих людей, ми надамо докази таким чином, щоб там можна було успішно висунути звинувачення", — заявив Бушманн.

Також міністр пояснив, як саме відбувалось слідство. Зокрема, спершу провели масове опитування біженців з України. Для цього у ЗМІ опублікували оголошення українською, російською та англійською мовами, у якому пропонували розповісти німецьким прокурорам про російські злочини в Україні.

Зі слів німецького посадовця, правоохоронці розуміють, що травмованим людям важко згадувати про минулі події. Тому з ними спілкувався спеціально навчений персонал.

"Людям, які стали жертвами або свідками травматичного досвіду, часто важко знову зіткнутися зі своїм досвідом і поговорити про нього".

Подібний спосіб слідства раніше довів свою ефективність, пояснив Башманн. Наприклад, таким чином змогли встановити людей, які убивали сирійців.

"Мета полягає в тому, щоб спочатку отримати докази без конкретних підозрюваних, наприклад, шляхом опитування свідків, які шукали притулку в Німеччині. Подібний підхід було використано щодо військових злочинів у Сирії, де наразі було винесено кілька вироків", — пояснили журналісти Spiegel.

Злочини РФ — деталі

Зазначимо, вже на другий день війни, 25 лютого 2022 року, підрозділи ЗС РФ наблизились до міста Гостомель у Київській області. Російські війська зайняли позиції неподалік від траси, якою цивільні намагались виїхати з місць бойових дій. Після цього вони близько п'яти-шести годин поспіль стріляли по трасі, розстрілюючи людей та автомобілі, "як у тирі" — про деталі російського злочину розповіли в Київській обласній прокуратурі, провівши відповідні слідчі дії. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро українців, поранено — ще шість.

Схожий злочин також відбувся 14 березня того ж року. Того дня спершу росіяни обстріляли багатоповерхівку біля заводу "Антонов", потім вдарили з мінометів по машинах, якими цивільні виїздили з-під обстрілів. Від дій окупантів загинула жінка, отримали поранення двоє чоловіків, повідомили ЗМІ.

Тим часом відбувались бої за Гостомельський аеропорт: в ГУР згодом розповіли, чому було важливо втримати цей стратегічний об'єкт.

Нагадуємо, 14 грудня в Офісі генерального прокурора відреагували на черговий злочин РФ: використання військовополонених для прикриття своїх позицій. Між тим ексбоєць ПВК "Вагнер" втік на Захід та готовий розповісти про дії росіян на суді в Гаазі.