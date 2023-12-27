"Сам не розумію": міністр фінансів здивувався, чому волонтери збирають гроші для ЗСУ (відео)

На військових складах має бути достатньо зброї та спорядження для військових, заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко. Крім того, держбюджет та місцева влада виділяють на армію десятки мільярдів гривень.

З державного бюджету України щодня на потреби ЗСУ виділяється по 5 млрд грн. Крім того, певну суму виділяють місцеві бюджети. Тому не зрозуміло, навіщо волонтери досі оголошують збори на закупівлю якихось речей для Сил оборони — наявних ресурсів мало б вистачити. Про деталі фінансування ЗСУ розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю порталу Forbes Ukraine.

Журналісти запитали міністра, чому українці та військові "скидаються" певними сумами, щоб придбати потрібне спорядження. Марченко зауважив, що волонтери не можуть змагатись з можливостями держави щодо утримання війська. Зокрема, щодня з держбюджету на ЗСУ іде 5 млрд грн. До цієї суми докладають місцеві органи влади. Зокрема, щодня вони мають можливість виділяти для армії по 15-20 млрд грн. Тобто, якщо у держбюджеті, умовно, не буде грошей, то лише за рахунок цих коштів армія протримається ще 3-4 дні. Між тим досі волонтери та неурядові організації збирають кошти для військових.

"Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців", — заявив міністр.

На думку посадовця, на військових складах повинна бути зброя та військове спорядження у достатній кількості. Тому питати потрібно не у нього, а у "конкретних виконавців", які відповідають за цей напрямок.

Також міністр розповів про фінансування мобілізації 500 тис. осіб, про яку говорив у своєму виступі президент України Володимир Зеленський: на таку кількість нових військових знадобиться 500 млрд грн. Марченко наголосив, що ця цифра дуже орієнтовна, оскільки її отримали з загального розрахунку: на сьогоднішній один мільйон осіб українського війська іде 1 трлн грн.

Зазначимо, на порталі Opendatabot на основі відкритих даних від найбільших волонтерських фондів України можна дізнатись, яку суму зібрали українці на потреби армії. Станом на жовтень 2023 року — це 12,5 млрд грн за 9 місяців.

Інформація про необхідність 500 млрд грн для забезпечення мобілізації 500 тис. українців пролунала під час підсумкової пресконференції, яку 19 грудня проводив президент Зеленський. Зі слів голови держави, саме такий запит він отримав від українського військового командування.

26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що не може оприлюднювати кількість українців, яких потрібно мобілізувати до лав Сил оборони. Також військовий пояснив, за яких умов можлива демобілізація у 2024 році. Одна з умов — відсутність загострення на російсько-українській війні.