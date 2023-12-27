"Так як вони пруть, то швидше закінчимося ми": десантник ЗСУ про важкі бої під Мар'їнкою

Щодобово втрати ЗС РФ в районі Новомихайлівки складають 1-3 одиниці техніки й 20-30 чоловік особового складу противника 200-тими, і ще 30-40 300-тими, розповідає боєць.

Поблизу села Новомихайлівка на Мар'їнському напрямку точаться важкі бої. Яка ситуація на цій ділянці фронту зараз розповів аналітикам DeepState десантник підрозділу "РАКЕТА — skywar crew".

Так, в районі Новомихайлівки останніми днями ЗС РФ змогли покращити своє тактичне положення. За словами бійця, масовані атаки на південь Новомихайлівки почались з десятих чисел жовтня. Тоді ще були позиції в полях.

"Щодобово втрати ворога складають десь 1-3 одиниці техніки й 20-30 чоловік особового складу противника 200-х, і ще 30-40 300-х в середньому на день", — розповів боєць.

Він зазначив, що окупанти не припиняють їх дивувати ставленням до своїх — вони то роздягають трупи, то залишають солдатів, які випадково впали з бронетехніки.

"Раз був нічний штурм, його відбили. Ранком вже денними коптерами полетіли і побачили, що вони пораздягали повністю своїх 200-х й там і залишили. Раз було й що атака РФ захлинулась, вони почали відкочуватися назад й один окупант біг за своєю МТ-ЛБ. Довго біг, потім майже наздогнав, але вона поїхала, він вчепився за нею рукою, та його протягнула ще метрів 10-15 й він відчипився. МТ-ЛБ поїхала собі далі. Хто сидів на броні бачив це все, але рятувати свого "товаріща" не захотів. Скидщики потім його добили", — розповів десантник.

Він зауважив, що хлопці на передовій вже втомилися, бо з початку війни вони на фронті і жодного разу не були на ротації.

"Ми за**бались. Хочеться побачити рідних, бо давно не були у відпустках. Бригада вже 2.5 роки без ротацій, але що, ми робимо свою роботу. П*дорів вбивати люблять всі, особливо командири. Єб*шимо всім чим є змога єб*шити. Командування в нас кадрове, це — величезний плюс", — говорить український захисник.

Він додає, що командування ЗС РФ не шкодують своїх солдатів, посилаючи їх на штурми.

"Так як вони пруть і не шкодують таку кількість особового складу, то швидше закінчимося ми", — резюмує десантник.

Нагадаємо, що захоплення Мар'їнки відбувалося за аналогічним сценарієм з Бахмутом — знищувалися цілі вулиці з житловими кварталами. Військові аналітики попередили, що наступними можуть бути Авдіївка і Новомихайлівка з виходом на фланги під Вугледаром.

Раніше повідомлялося, що окупанти оголосили нагороду за бійця із Закарпаття, командира роти "Птахи Мадяра" Роберта Бровді на псевдо "Мадяр" через те, що він нищить забагато росіян на фронті.