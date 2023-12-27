Знищення Мар'їнки та окупація Авдіївки. Названо головні цілі ЗС РФ до інавгурації Путіна

Захоплення Мар'їнки відбувалося за аналогічним сценарієм з Бахмутом: знищувалися цілі вулиці з житловими кварталами. Військові аналітики попередили, що наступними можуть бути Авдіївка і Новомихайлівка з виходом на фланги під Вугледаром. Фокус з'ясував, чи зможе РФ провести вдалі операції на сході України на початку 2024 року.

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Російська армія захоплює Мар'їнку Донецької області, українські військові перебувають лише в північній частині міста і вимушено відходять на околиці.

Міністр оборони Сергій Шойгу ще 25 грудня доповідав президенту Росії Володимиру Путіну про окупацію Мар'їнки. Захоплення міста дало змогу відсунути артилерію ЗСУ від Донецька і дало ЗС РФ "додаткові можливості", вказував чиновник.

Українське військове командування спростовувало твердження про витіснення підрозділів ЗСУ з Мар'їнки. Головнокомандувач Валерій Залужний на брифінгу 26 грудня вперше визнав втрату міста. Ситуація в Мар'їнці, за його оцінками, абсолютно ідентична Бахмуту — російські окупанти знищили цілі вулиці з житловими кварталами.

Мар'їнка була укріпрайоном ЗСУ і зоною бойових дій з 2014 року

Оглядачі британської радіостанції ВВС стверджують, що армія Росії відвоювала в Мар'їнці не тільки зруйновані споруди, а й поле для маневру. Для них відкривається можливість атак на Новомихайлівку, найближчий опорний пункт ЗСУ. У разі успіху вони розгорнуть наступ на плацдарм української армії в районі Вугледара.

"Оскільки бої за Новомихайлівку вже почалися, можна вважати, що російське командування приступило до реалізації цього задуму", — повідомили аналітики.

Похмурі прогнози щодо Авдіївки

В американському Інституті вивчення війни 26 грудня малюють похмурі прогнози: локальні операції росіян на сході України можуть перетворитися на успішний тактичний наступ. Говорячи про можливе продовження атак на Донбасі, Валерій Залужний підкреслював, що Авдіївка ризикує повторити сценарій Бахмута в найближчі два-три місяці. Сили оборони за такого розкладу змушені будуть відступити, щоб зберегти особовий склад і звільнити населений пункт пізніше.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський називає Авдіївку головним напрямком удару армії РФ.

"Авдіївка знаходиться в напрямку головного їхнього удару. Мар'їнка — це інший напрямок. Новомихайлівка — це, наприклад, відволікаючий напрямок. Новопавлівський напрямок теж має свою мету", — розповів Тарнавський.

Авдіївка стала головним напрямком удару ЗС РФ

Перемоги на Донбасі для Путіна: чи зміниться ситуація на фронті в новому році

До Нового року окупації Авдіївки чекати не варто, як і успіхів окупантів на інших напрямках, розповідає Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

Російські пропагандисти ще довго представлятимуть захоплення Мар'їнки як епічну перемогу, а Путін представлятиме її виборцям у новорічному привітанні. Після святкування нового року тиск на Авдіївку посилять, російське окупаційне угруповання збільшать із 40 до 60 тисяч осіб, щоб остаточно оточити місто до початку передвиборчої кампанії в Росії.

"Путін має вийти до народу з ще однією перемогою, Мар'їнки явно недостатньо. Потрібна результативність так званої СВО", — коментує експерт.

Новомихайлівка може перетворитися на наступний напрямок, що дасть змогу ЗС РФ наступати на Вугледар із півночі. Імовірність просування на Курахове слабка, адже в цьому районі складний рельєф і міцні оборонні рубежі ЗСУ.

Захоплення Новомихайлівки дасть змогу ЗС РФ розгорнути наступ на Вугледар

Цілком очевидним у новому році є продовження нарощування російських сил у районі Куп'янська і повернення контролю над Кліщіївкою та Андріївкою, захоплення Іванівського і вихід на Часів Яр, міркує Коваленко.

У Запорізькій області загрози контрнаступу є в районі Роботиного, Верового та Новопрокопівки. У будь-якому разі перша половина наступного року буде важкою і Сили оборони України підуть в оборону, додає він.

"Інтенсивні бойові дії почнуться на початку 2024 року і триватимуть до виборів президента Росії. Після цього бої підуть на спад через необхідність компенсації втрат. Путін може оголосити мобілізацію, але все одно настане оперативна пауза", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш нещодавно розповідав про "м'ясорубку" в місті, яка працює на повну потужність для окупантів. За його даними, тільки за 24 грудня ЗСУ знищили до 200 загарбників окупантів і поранили ще 100 у районі Авдіївки.

Фокус раніше писав про спроби армії РФ витіснити Сили оборони України за залізницю, яка з'єднує Бахмут і Горлівку. Також росіяни прагнуть захопити висоти й окупувати Часів Яр.