15 років і конфіскація майна: очільника "ДНР" Пушиліна засуджено до позбавлення волі, — ОГП

За інформацією представників генпрокурора, суд позбавив очільника окупаційної адміністрації права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування.

Ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Пушиліну призначено максимальне покарання за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

"Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради "ДНР". На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон "Про референдум ДНР з питання входження до складу РФ", — йдеться у повідомленні.

Після цього злочинець неодноразово наголошував про необхідність "приєднання" тимчасово окупованої території Донецької області до Росії та закликав до подальших захоплень території України.

Крім того, у листопаді 2023 року до 15 років позбавлення волі засуджено окупаційного "губернатора" Херсонщини. Його визнано винним у держзраді, колабораціонізмі та запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Псевдореферендум на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "ЛДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

"Зрештою, на підставі підписаного "головою" нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових Росії проведено незаконне "народне волевиявлення", — додає пресслужба Офісу генпрокурора.

30 вересня 2022 року Пушилін підписав із російським диктатором "договір" про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу Росії.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, за посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм суд призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах держвлади, місцевого самоврядування, пов'язаних з наданням публічних послуг та виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Водночас цивілізовані країни світу, зі свого боку, не визнали спроби Росії провести псевдовибори, оскільки це не відповідає міжнародному праву та іншим домовленостям. Тож внаслідок цього проти країни-терориста було розширено санкції.

Українська ж влада попереджала про те, що голосування на таких "референдумах" спричинить кримінальну відповідальність.

Зазначимо, що на тимчасово окупованій території Донецької області, де Пушилін продовжує діяти як представник окупантів, тривають бої на відтинку фронту від Бахмуту до Вугледара. Згідно з останніми поясненнями аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) ЗС РФ намагаються захопити Авдіївку — населений пункт на північний схід від Донецька. Крім того, росіянам вдалось просунутись неподалік від Мар'їнки та на захід від Бахмуту.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про приліт у місце дислокації російської техніки та особового складу у Маріуполі. Раніше політик повідомив про концентрацію військових вантажівок ЗС РФ у Волновасі.