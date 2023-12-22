Покарали з Кремля: у Донецьку застрелили коханку лідера "ДНР" Пушиліна, — соцмережі

У соцмережах пропонують три версії загибелі 27-річної росіянки. Квартиру дівчини нерідко відвідував сам Пушилін.

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У Донецьку виявили тіло коханки ватажка т.зв. "ДНР" Дениса Пушиліна. Підозрюють, що таким чином колаборанту подали сигнал з Кремля: покарали за надмірні крадіжки. Про надзвичайну подію на тимчасово окупованій частині Донбасу розповіли у анонімному російському Telegram-каналі "Кремлевская табакерка".

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Анонімний автор стверджує, що загибла — 27-річна росіянка на ім'я Надія (прізвище не вказується). Її начебто застрелили на кухні у квартирі, у якій вона мешкала в Донецьку. Причина смерті — "куля в голові".

У дописі вказують, що Надія — можлива подружка Пушиліна. Певний час тому вона прибула з Росії як волонтер і "зблизилась" з ватажком квазіреспубліки. Насправді — виконувала завдання ФСБ РФ.

Смертю цією жінки пояснюють поганий настрій колаборанта, заявило неназване джерело автора допису.

"Денис Володимирович дуже злий. Ми думали, це через ситуацію на фронті, але ні".

У дописі розглянули три версії злочину.

Слідчі органи "ДНР" висунули першу версію. Припустили, що вбивство начебто здійснили українські спецслужби.

Однак дописувач "Кремлевской табакерки" отримав інформацію з Москви. Згідно з даними джерела, у Кремлі "старші товариші" не задоволені Пушиліним, який почав надто багато красти. Тому вирішили розправитись з його подружкою, щоб подати відповідний сигнал.

Є третя версія — дівчину могли убити також через Пушиліна, але вже через його погані відносини з місцевим криміналітетом.

У дописі також звертають увагу, що квартиру дівчини часто відвідував ватажок "ДНР". Тому припускають, що була надія на загибель Пушиліна, але поки що вона не справдилась.

Подовімлення про смерть 27-річної коханки Пушиліна у Донецьку Фото: Скриншот Версії убивства коханки Пушиліна у Донецьку Фото: Скриншот

Зазначимо, у Telegram-каналі Дениса Пушиліна не згадується інцидент у Донецьку. Колаборант продовжує свою звичну діяльність на посаді керівника окупаційної адміністрації: наприклад, взяв участь у нараді на тему "злочинів київського режиму". Також немає якихось згадок чи пояснень у дописах українських спецслужб — ГУР Міноборони або СБУ.

На сьогодні не відомо, чи дійсно у Донецьку застрелили 27-річну росіянку Надію і коли саме це сталось. Також не має підтверджень, що постраждала, якщо вона існує, була коханкою Пушиліна. Про його попередніх подружок є інформація у мережі. Про одну з них раніше писав Фокус: про Наталю Ніканорову, яка певний час очолювала донецьке "МЗС". Також про складні стосунки ватажка "ДНР" з жінками є сюжет телеканалу ICTV — про Надію у ньому не згадують, бо його створено у 2020 році.

Зазначимо, на території тимчасово окупованої території Донецької області, де Пушилін продовжує діяти як представник окупантів, тривають бої на відтинку фронту від Бахмуту до Вугледара. Згідно з останніми поясненнями аналітиків Інституту вивчення війни ЗС РФ намагаються захопити Авдіївку — населений пункт на північний схід від Донецька. Крім того, росіянам вдалось просунутись неподалік від Мар'їнки та на захід від Бахмуту.

Нагадуємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про приліт у місце дислокації російської техніки та особового складу у Маріуполі. Раніше політик повідомив про концентрацію військових вантажівок ЗС РФ у Волновасі.