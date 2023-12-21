"Кара небесна": Андрющенко розповів про наслідки нічних прильотів в Маріуполі (фото)

Вибухи на околиці Маріуполя чули вдруге протягом тижня. З місця прильоту вивезли в лікарню десяток солдатів ЗС РФ.

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В ніч на 21 грудня жителі окупованого Маріуполя чули гучні вибухи, які лунали на північній околиці населеного пункту. Зранку стало відомо, що стались прильоти по місцю дислокації ЗС РФ. Ворог втратив живу силу, можливе пошкодження військової техніки. Про інцидент розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.

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Андрющенко заявив, що стались влучання на території Маріупольського холодокомбінату, розташованого у Кальміуському районі Маріуполя. З його слів, до окупантів завітала "кара небесна" у місце, де ЗС РФ переховували боєкомплект і військову техніку.

Маріупольський холодокомбінат - місце дислокації ЗС РФ Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Завдяки атаці невідомих снарядів, які стались надвечір 20 грудня, ворог не дорахувався БК і техніки, схованої на холодокомбінаті, впевнений радник мера. Крім того, під удар потрапило щонайменше 10 російських військових — їх шпиталізували у важкому стані.

Зазначимо, відстань від координат Маріупольського холодокомбінату до підконтрольних Україні територій біля Вугледара — близько 65 км.

Відстань від околиці Маріуполі до Вугледара Фото: Google Maps

Про вибухи у цьому регіоні Андрющенко повідомив о 21:47 20 грудня. Місцеві жителі чули звуки роботи ППО у передмісті неподалік Кальміуського району.

Андрющенко - про вибухи у Маріуполі увечері 20 грудня Фото: Скриншот

Представники окупаційної влади не повідомляли про прильоти у Кальміуському районі Маріуполя: відповідних повідомлень не публікували офіційні росЗМІ.

Вибухи у Маріуполі — деталі

Зазначимо, Андрющенко у дописі від 21 грудня нагадав, що приліт невідомих снарядів по окупантах у Маріуполі стався вдруге протягом тижня. Раніше Фокус писав про попередній інцидент — серію вибухів, які стались 12 грудня. У мережі опублікували вогняну заграву, яка, як свідчили місцеві жителі, здійнялась над бетонним заводом.

Тим часом росіяни активізували діяльність навколо Маріуполя. Зокрема, стало відомо про зміну напрямку руху військових вертольотів: раніше вони прямували у бік Бердянська, тепер — у бік Волновахи. Водночас, саме у Волновасі ЗС РФ почали акумулювати військову техніку — бензовози, вантажівки з БК та особовим складом. Зі слів Петра Андрющенка, ворог захистив ці об'єкти цивільним населенням: розмістив поруч похідні кухні.

Нагадуємо, українське командування розповіло про нову тактику ЗС РФ, яку почали застосовувати проти бійців ЗСУ на лівобережному плацдармі. Крім того, ворог посунув вперед під Авдіївкою: атакує позиції захисників з трьох боків.