Ворожа авіація активізувалася над Маріуполем: що задумали ЗС РФ (відео)

Російські військові змінили пріоритет. Влітку гвинтокрили рухалися в напрямку Бердянська Запорізької області, а нині — рухаються в напрямку Волноваського району, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Російська авіація активізувалася над тимчасово окупованим Маріуполем та районом. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Останні дні знову активна авіація над Маріуполем та районом", — сказав Петро Андрющенко.

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Росія перекидає велику колону техніки через Маріуполь, — Андрющенко (відео)

З його слів, Збройні сили Російської Федерації змінили напрям в пріоритеті. Зокрема, влітку гвинтокрили рухалися в напрямку тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, то наразі всі борти рухаються в напрямку Волноваського району, де розташований Вугледар.

Переміщення військової техніки на Донбасі

4 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Збройні сили Російської Федерації перевозили боєкомплекти в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області не військовими вантажівками, а цивільним транспортом. Зокрема, ворог тягав боєкомплекти у причепах зі складів у промзоні на полігони та підрозділи, що розкидані по місту та околицях сіл в районі. ЗС РФ розташували склади в різних місцях, аби не привертати увагу та не дати можливість зафіксувати всі об'єкти.

6 грудня стало відомо, що ворог перекидав важку техніку через Новоазовський та Маріупольський райони. Росіяни вночі переміщували танки полями та ґрунтовими дорогами, тоді як вдень маскували техніку в лісосмугах. На думку Петра Андрющенка, ЗС РФ могли перекидати техніку до Волновахи та Вугледара.

12 грудня Петро Андрющенко заявив, що окупанти перекидали військову техніку через Маріуполь в напрямку Нікольського Донецької області. Було зафіксовано понад 12 вантажівок з БК та інженерним обладнанням, системи заряджання ППО та декілька пустих тралів.

Нагадаємо, 8 грудня Петро Андрющенко розповів, що ЗС РФ переміщували в Донецькій області військову техніку з умовно-новими позначками. З його слів, подібні маркування використовуються для підрозділів, які будуть задіяні в бойових діях у Луганській області.