Вірять "в краще": на борту ВДК "Новочеркасск" загинули моряки-строковики, — росЗМІ

Анонімні співрозмовники журналістів не назвали кількість строковиків, які загинули на судні. Влада РФ не визнає втрат, тим часом росіяни публікують чорно-білі зображення корабля зі скорботними надписами.

Під час влучання ракет по ВДК "Новочеркасск", який стояв біля причалу у Феодосії в Криму, на борту перебували різні категорії військовослужбовців ЗС РФ. Серед них були строковики, певна кількість яких загинула. Про надзвичайну подію, яка сталась на окупованому півострові в ніч на 26 грудня, ідеться у дописі в російського медіа Astra.

Журналісти посилаються на анонімні джерела, які розповіли про склад екіпажу військового корабля ЗС РФ. Джерела запевняють, що на борту перебували "молоді призовники, контрактники". Також стало відомо, що серед загиблих є військові строкової служби.

У медіа не повідомили деталей про загиблих строковиків — не відомі імена, вік. Також немає точних даних про те, скільки саме строковиків втратили ЗС РФ під час вибуху, який знешкодив 33 російських військовослужбовці — саме таке число оприлюднено Astra.

Повідомлення про наявність строковиків на борту "Новочеркасска" Фото: Скриншот

На скриншотах з забороненої в Україні соцмережі можна побачити, як громадяни РФ відреагували на інцидент з ВДК "Новочеркасск". Зокрема, вони публікують чорно-білі та кольорові фото корабля і пишуть сумні фрази. У дописі Astra опубліковано два зображення. Одне розмістив росіянин з ніком Aleksandr і підписав "Я все еще верю в лучшее". Друге розмістив "Дмитрий" і підписав "Помним… Любим… Скорбим…".

ВДК "Новочеркасск", реакція росіянина Дмитра Фото: Astra ВДК "Новочеркасск", реакція росіянина Олександра Фото: Astra

Знищення ВДК "Новочеркасск" — деталі

Зазначимо, про вибух у Феодосії стало відомо в ніч з 25 на 26 грудня 2023 року. У соцмережах спершу опублікували кадри, зняті жителями Криму — на відео видно, як спалахнуло над одним з причалів у порту. Пізніше російська влада підтвердила, що сили ППО пропустили начебто українську далекобійну ракету, яка вдарила по ВДК "Новочеркасск".

За попередніми даними, на борту десантного корабля могли перевозити крилаті ракети "Калібр" або дрони-камікадзе Shahed-136, якими ЗС РФ регулярно обстрілює Україну. Екіпаж корабля — близько 77 осіб, з них могли загинути 33 особи, повідомили неурядові росЗМІ. Офіційно росіяни визнали загибель однієї людини — охоронниці Надії Толщіної. Ще четверо цивільних отримали поранення. Щодо екіпажу, то у РФ заявляють, що 33 особи — зникли безвісти.

Нагадуємо, у мережі опублікували світлини, на яких видно рештки "Новочеркасска", який вибухнув у Феодосії. На супутникових фото можна побачити, що затонуло ще одне судно, яке стояло за кілька десятків метрів від російського корабля.