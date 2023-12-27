В Україні завершили розробку реєстру військовозобов'язаних "Оберіг": як він працюватиме

За законом згода військовозобов'язаних громадян на обробку їхніх особистих даних для реєстру не потрібна. Інформація в ньому буде оновлюватися автоматично.

В Україні завершили розробку реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Це проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, електронна база даних для зберігання інформації, необхідної для військового обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Чорногоренко в інтерв'ю виданню DOU.

Мета створення реєстру — підвищити ефективність військового обліку, знизити корупцію та унеможливити маніпуляції з даними.

Які дані є в реєстрі "Оберіг"

У реєстрі містяться персональні та службові дані про всіх військовозобов'язаних українців віком від 18 до 60 років.

Персональні дані включають:

прізвище, ім'я, по батькові;

дату і місце народження;

сімейний стан;

місце проживання;

місце роботи;

освіту;

ідентифікаційний номер;

стан здоров'я;

судимість.

Службові дані:

проходження служби;

участь у бойових діях;

військове звання;

військову спеціальність;

ступінь придатності до військової служби за станом здоров'я.

Інформацію для реєстру "Оберіг" надають різні державні органи, а також ТЦК.

Хто має доступ до реєстру

Доступ до реєстру мають такі відомства:

Міністерство оборони України;

Генеральний штаб Збройних Сил України;

Служба безпеки України;

Служба зовнішньої розвідки України;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до закону згода призовників, військовозобов'язаних і резервістів на обробку їхніх особистих даних для реєстру "Оберіг" не потрібна. Інформація в ньому оновлюватиметься автоматично, проте військовозобов'язаним все одно потрібно особисто повідомляти ТЦК про зміну даних.

Самі військовозобов'язані можуть перевірити або оновити інформацію в реєстрі "Оберіг", однак лише через письмовий запит до ТЦК. Відомості про людину в електронних картках мають зберігатися протягом усього її життя і видаляються після 105 років від дати її народження.

Наскільки безпечний реєстр "Оберіг"

У Міноборони підкреслюють, що реєстр працює за всіма стандартами інформаційної безпеки, що діють в Україні. Оператор ТЦК не має можливості завантажити інформацію про всіх військовозобов'язаних по всій країні. Він має доступ до інформації в певному районі або області.

"У законі прописано, хто який доступ має. Системи на кшталт "Оберіг" побудовані так, щоб мінімізувати ризики витоку інформації. На мій погляд, найвразливішою ланкою в цьому процесі є людина, що нещодавно підтвердив випадок із "Київстаром". Усі реєстри державного рівня достатньо захищені від кібератак і зломів. Якщо щось і трапляється, то здебільшого через людський фактор", — каже Олег Бурба, керівник компонента "Інтероперабельність та цифрова урядова інфраструктура" проєкту EU4DigitalUA, який модернізував "Оберіг".

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що Держава посилюватиме контроль за військовозобов'язаними, щоб уникнути випадків ухилення від мобілізації.