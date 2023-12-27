"Украй важливо виграти битву": військовий експерт про те, що буде після захоплення Мар'їнки

На думку офіцера запасу Петра Черника, захоплення окупантами Бахмута не дало можливості їм просунутися далі. Це саме може відбутися і після Мар'їнки.

Українці мають розуміти, що часткові успіхи у великих війнах бувають навіть у тих, хто програє. Тому розводити зраду щодо втрати Мар'їнки зарано. Про це "Еспресо" сказав військовий експерт, офіцер запасу Петро Черник.

За його словами, ЗС РФ не зможуть швидко просунутися далі Мар'їнки, якщо навіть візьмуть Авдіївку.

"Якщо зупиниться в тому вигляді в якому є зараз, як свого часу взяли Бахмут, ми тут розігнали безліч зради, що катастрофа, а зрада у великому рахунку не склалася, далі Бахмута вони досі не можуть просунутися, якщо не просунуться далі Мар'їнки, якщо навіть візьмуть Авдіївку, але не посунуться далі, то це тільки будуть часткові успіхи у них", — сказав Черник.

Він зауважив, що українці мають розуміти, що часткові успіхи у великих війнах бувають навіть у тих, хто програє і,як приклад, навів Сталінградську битву, яка стала переломною у Другій світовій війні.

"Украй важливо виграти битву, оце дуже важливо, а війни не можуть бути програні. Німці зрозуміли, що програють Другу світову війну вже після Сталінграду, на зламі 44-45-го років організували блискучу наступальну операцію і на 100 км уперед прорвали бойові порядки союзників, звичайно, погода допомогла, бо авіація не могла працювати, одначе у війні це їм ніяким чином не допомогло", — пояснив він.

Він додав, що впевнений на 100%, що українці в історичному контексті виграють цю війну, але невідомо, коли і за яких обставин це станеться.

"Немає оптимізму, що це станеться завтра", — резюмував експерт.

Нагадаємо, що поблизу села Новомихайлівка на Мар'їнському напрямку точаться важкі бої. За словами бійців ЗСУ, росіян тиснуть великою кількістю піхоти і техніки.

Раніше повідомлялося, що захоплення Мар'їнки відбувалося за аналогічним сценарієм з Бахмутом. Військові аналітики попередили, що наступними можуть бути Авдіївка і Новомихайлівка з виходом на фланги під Вугледаром.