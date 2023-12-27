РФ посилює військову присутність уздовж кордонів Фінляндії шляхом розміщення САУ "Коалиция-СВ"

Після вступу Фінляндії до НАТО Москва попередила про нарощування своїх збройних сил уздовж західних кордонів як захід у відповідь.

Росія оголосила про плани посилення військової присутності в Північному військовому окрузі, що межує з Фінляндією. Причому в цих планах передбачено розгортання артилерійських систем 2С35 "Коалиция-СВ" — нового покоління сучасних самохідних гусеничних гаубиць ЗС РФ. Про це пишуть оглядачі Army Recognition.

Цей стратегічний крок, зазначають автори матеріалу, було зроблено після значних змін 2021 року, коли президент Росії Володимир Путін перевів Північний флот у статус Північного військового округу. До складу округу було включено Мурманську область, яка межує з Фінляндією і Норвегією.

Рішення про розширення можливостей Північного військового округу наступило за періодом підвищеної напруженості в регіоні. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Москва постійно звинувачує західні країни у веденні проти неї війни. Після вступу Фінляндії в очолюваний США блок НАТО в Кремлі попередили про нарощування своїх збройних сил уздовж західних кордонів як захід у відповідь.

Експерти наголосили, що це розгортання знаменує собою важливий крок у військових операціях Росії, що тривають, та її ширшій стратегії в умовах мінливої геополітичної динаміки.

Також наголошується, що ці САУ нібито вже надійшли в серію, а готові машини були відправлені окупантами на український фронт.

Коротко про установку 2С35 "Коалиция-СВ"

Самохідка 2С35 "Коалиция-СВ" розроблена як заміна застарілих артилерійських систем, таких як 2С19 "Мста". Вона базується на шасі гусеничної машини та оснащена 152-мм гарматою. Уперше ця артилерійська система була публічно представлена під час параду в Москві 2015 року, при цьому розробники стверджували, що САУ "має високу вогневу міць і точність, і її розробка відповідає ширшій програмі модернізації збройних сил Росії".

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Гаубиця здатна вести вогонь із високою скорострільністю — за повідомленнями, до 16 пострілів за хвилину, що значно вище, ніж у традиційних артсистем. Вона також може похвалитися більшою дальністю стрільби, здатною вражати цілі на відстані до 70 кілометрів за допомогою високоточних керованих боєприпасів, проте в інформаційному полі поки не з'являлися відомості про застосування на практиці снарядів на такій дальності.

Тим часом, вважають експерти, "Коалиция-СВ" є грізною зброєю на полі бою, значно підвищуючи артилерійські можливості Росії.

Нагадаємо, 20 жовтня пресслужба корпорації "Ростех" повідомила про завершення державних випробувань нової 152-мм самохідної артилерійської установки 2С35 "Коалиция-СВ", після чого було оголошено, що нові САУ надійдуть на український фронт.