"До вас питань не буде": у ЗСУ відповіли, кому не вручають повістки в громадських місцях

Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо запевнив, що українців не відправляють на передову після першої повістки. Однак він пояснив, у якому випадку громадян не запрошують на перевірку у військкомат.

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) вручають повістки на блокпостах та в інших громадських місцях, але не всім. Деталями в ефірі телемарафону 27 грудня поділився речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він наголосив, що закон не забороняє вручення повісток у громадських місцях. Мета таких дій ТЦК — знайти тих, хто ігнорує військовий облік і не уточнює дані про себе.

"Якщо у вас є із собою документи й військово-обліковий документ зі статусом придатності, то до вас питань не буде, тому що ви свій обов’язок виконали. Це більше стосується тих людей, які намагаються уникнути постановки на військовий облік", — пояснив Фітьо.

Що відбувається після отримання повістки?

Військовий запевнив, що перша повістка від ТЦК зовсім не означає відправку на фронт. Отримавши її, українець має прийти в призначений час у військкомат і уточнити дані про себе. Лише після надання потрібних документів його відправляють на медогляд.

"Якщо немає причин для отримання відстрочки, ви здорові та ваша професія зараз має попит, тоді вже виписується друга повістка, за якою потрібно з’явитися у ваш ТЦК", — розповів речник Сухопутних військ.

Звідти людину відправляють у навчальний центр. За словами Фітьо, базовий військовий вишкіл займає щонайменше місяць. Після цього ще два тижні відводять на злагодження підрозділу.

"Якщо професія складніша, навчання довше: два-три місяці тощо, зокрема й за кордоном. Тільки після цього ви потрапляєте до своєї військової частини", — додав військовий.

Він наголосив, що чутки про відправлення на фронт після першої повістки — це міф.

Коментар Володимира Фітьо (про повістки — з 1:20)

Нагадаємо, у соцмережах повідомляють, що в Києві встановили тимчасові блокпости й роздають містянам повістки. У державних органах спростовують інформацію про такі заходи мобілізації в столиці.

Також речник Сухопутних військ Володимир Фітьо відповів, чи можуть мобілізовані українці обирати підрозділ, у якому хочуть служити.