"Права не можуть бути обмежені безкінечно": Лубінець розкритикував законопроєкт про мобілізацію

Омбудсмен звернув увагу на те, що у документі йдеться про заборону на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

Деякі положення нового законопроєкту уряду щодо мобілізації та військової служби обмежують права громадян України та порушують принципи Конституції. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону в середу, 27 грудня.

"У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене", — наголосив він.

Омбудсмен звернув увагу на те, що у документі йдеться про заборону на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів. За його словами, Україна не може обмежувати громадян у користуванні власним майном.

"Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції", — пояснив Лубінець.

Також він додав, що в Україні є норми щодо обмеження прав на період дії воєнного стану, проте "ці права не можуть бути обмежені безкінечно", інакше Україна ризикує дійти до схожого з Російською Федерацією "стану" та перетворити Конституцію на "папірець".

Нагадаємо, що Фокус писав, що новий законопроєкт про мобілізацію змінює підхід до видачі повісток, а також автоматично робить ухилянтами всіх військовозобов'язаних, хто вчасно не з'явиться в ТЦК оновити дані. Таким громадянам хочуть блокувати банківські рахунки і позбавляти водійських прав.

Раніше повідомлялося, що для посилення мобілізації, за словами президента України, потрібно 500 млрд грн. Така сума потрібна, щоб призвати до лав ЗСУ півмільйона осіб, про що просять у Генштабі.