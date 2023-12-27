Обмеження прав: законопроєкт про посилення мобілізації можуть відправити на доопрацювання, — ЗМІ

На думку депутатів, обмеження певних державних та фінансових послуг для ухилянтів, яке пропонують у документі, тягне за собою економічні ризики.

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Депутати Верховної Ради України сумніваються в необхідності прийняття жорстких норм щодо мобілізації, тож законопроєкт, радше за все, відправлять на доопрацювання. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Так, 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради два законопроєкти: про удосконалення мобілізації і військового обліку та про посилення відповідальності за військові порушення. Видання з посиланням на співрозмовників у фракціях "Слуга народу" та "Голос" пише, що ймовірні дати першого голосування щодо законопроєкту — 10-14 січня, а ухвалити закон загалом його планують до кінця січня або на початку лютого.

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Мобілізація – проти України. Чому запропонований закон шкідливий для самої ж держави

Один із співрозмовників Forbes впевнений, що законопроєкт відправлять на доопрацювання, оскільки він може не набрати достатньо голосів. Причина цього — багато спірних моментів, зокрема, йдеться про обмеження прав військовозобов'язаних, електронні повістки та мобілізацію осіб з інвалідністю.

Проте не виключено, що депутатів із президентської політсили все ж спробують переконати підтримати закон, припускає депутатка з оборонного комітету Соломія Бобровська ("Голос").

На думку депутатів, обмеження певних державних та фінансових послуг для ухилянтів, яке пропонують у документі, тягне за собою економічні ризики. Нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань економрозвитку Дмитро Наталуха зазначив, що після ухвалення законопроєкту в поточній редакції значна частина населення захоче припинити контакт із державою, що матиме вкрай негативний ефект для економіки України.

Питання до мобілізаційних законопроєктів Кабміну є не лише у нардепів. Як зазначає юрист практики безпеки бізнесу в Juscutum В’ячеслав Мироненко, суттєві обмеження прав і свобод громадян – найбільш контраверсійна норма.

"Правовий підхід підказує, що такі радикальні заходи повинен застосовувати виключно суд", – каже він.

Нагадаємо, що Фокус писав, що новий законопроєкт про мобілізацію змінює підхід до видачі повісток, а також автоматично робить ухилянтами всіх військовозобов'язаних, хто вчасно не з'явиться в ТЦК оновити дані. Таким громадянам хочуть блокувати банківські рахунки і позбавляти водійських прав.

Раніше повідомлялося, що для посилення мобілізації, за словами президента України, потрібно 500 млрд грн. Така сума потрібна, щоб призвати до лав ЗСУ півмільйона осіб, про що просять у Генштабі.