"Рік ухвалення важливих рішень": Данілов розповів, що чекає на українців у 2024 році

Секретар РНБО поділився прогнозом щодо західної військової допомоги, наступальних планів РФ, а також висловився щодо переговорів із Москвою.

У 2024 році в Україні буде ухвалено важливі рішення, зокрема на полі бою. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Голосу Америки" від 27 грудня.

Данілов зазначив, що йому б хотілося, щоб прийдешній рік став роком перемоги Києва та його партнерів над Російською Федерацією.

"Це буде непростий, складний рік. Рік ухвалення важливих рішень, перш за все, на фронті", — сказав чиновник.

За словами Секретаря РНБО, єдиним планом росіян щодо України є знищення нашої країни. Він підкреслив, що це те завдання, яке ставив перед собою президент РФ Володимир Путін, а переговори, про які говорить Кремль, передбачають капітуляцію Києва.

"До жодних переговорів Путін не готовий. Путін або його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, які нібито готові до переговорів", — пояснив Данілов.

Чиновник також висловив упевненість у тому, що американські конгресмени у 2024 році ухвалять рішення про додаткову військову допомогу для України. За його словами, політичний процес, який зараз триває на території США — це "якраз і є демократія".

Нагадаємо, 26 грудня співзасновник компанії DroneUA Валерій Яковенко повідомив, що кількість виробників безпілотників і налагоджена логістика дають змогу Україні виробити мільйон FPV-дронів у 2024 році.

Раніше, 25 грудня, полковник СБУ Роман Костенко припустив, що у 2024 році війна буде приблизно такою самою, як і цього року — позиційною з елементами активних дій. На його думку, це буде "рік мобілізації та підготовки".