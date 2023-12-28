ЗС РФ просунулися біля Авдіївки: ISW назвав території, які захопив ворог (карта)

Головною наступальною операцією ворога в Україні є захоплення Авдіївки. Російські військові ведуть штурм біля міста за підтримки бронетехніки, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 28 грудня.

"Російські сили нещодавно просунулися на північ від Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 27 грудня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 26 грудня, росіяни просунулися біля Степового. Геолокаційні кадри від 27 грудня вказують на те, що ворог просунувся на південь від терикона Авдіївки. Українські та російські джерела стверджують, що поблизу Очеретиного, Новокалинового та Новобахмутівки, Степового, Авдіївського коксохімічного заводу, промзони, Водяного, Сєверного, Первомайського та Невельського тривають позиційні бої.

За словами командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, ворог веде штурм за підтримки бронетехніки біля Авдіївки, за добу ЗСУ змогли знищити 60% ворожої техніки, яка брала участь у наступі. 27 грудня він наголосив, що зусилля РФ із захоплення міста залишаються головною наступальною операцією ворога в Україні. Зокрема, Авдіївський напрямок є основним напрямком нинішніх наступальних зусиль окупантів, які планують обійти та оточити місто. Для підтримки спроб прориву української оборони ЗС РФ постійно перекидають сюди сили, насамперед підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V".

Авдіївський напрямок

Нагадаємо, 27 грудня аналітики DeepState розповіли, що російські військові вели активні наступальні дії в Степовому Донецької області. Почастішали випадки, коли на штурм українських позицій йде лише ворожа техніка, а піхота відмовляється.

Того ж дня стало відомо, що пілоти 47-ї окремої механізованої бригади зупинили наступ росіян біля Степового Донецької області.