ЗС РФ просунулися на лівобережжі Дніпра, а ЗСУ мають успіхи під Горлівкою, — ISW (карти)

За даними аналітиків, ЗС РФ обстрілюють ЗСУ з позицій у районі Кінбурнської коси на лівобережжі. І українські, і російські джерела скаржаться на те, що противник ефективно застосовує дрони.

Сили оборони нещодавно просунулися на захід від Горлівки і 27 грудня продовжили позиційні зіткнення з російськими військами. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 27 грудня.

Геолоковані дані за 26 грудня вказують на те, що ЗСУ просунулися до терикону на захід від Горлівки. Російське Міноборони 27 грудня заявило, що відбито штурмові дії України біля Нью-Йорка (на захід від Горлівки).

Бої біля Кринок на лівобережжі Дніпра

Просування ЗС РФ біля Кринок

ЗС РФ нещодавно домоглися незначного просування на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Геолоковані кадри за 26 грудня показали, що ЗС РФ просунулися на захід від Кринок і на північ від Білогрудого (9,5 км від Херсона).

Сили оборони продовжують утримувати позиції біля Кринок і беруть участь у бойових зіткненнях. І українські, і російські джерела скаржаться на те, що противник ефективно застосовує дрони.

Через постійні атаки артилерії українські морські піхотинці називають умови на позиціях на лівобережжі "пеклом". ЗС РФ атакують окопи та човни, які постачають військовим необхідне.

Повідомляється, що підрозділи російської 810-ї гвардійської бригади морської піхоти продовжують діяти в районі Кринок, а підрозділи 80-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Північного флоту) обстрілюють ЗСУ в напрямку селища Станіслав (35 км на захід від Херсона), імовірно, з позицій у районі Кінбурнської коси на лівобережжі.

Куп'янськ

27 грудня на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна тривали позиційні бої, і російські війська просунулися під Кремінною.

Російські джерела стверджують, що ЗС РФ просунулися на південний схід від Ямполівки (на захід від Кремінної) і до трьох кілометрів у невказаних частинах Серебрянського лісництва. Але ISW не знайшли тому візуальних підтверджень. Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої точаться в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а також у районі Діброви та Серебрянського лісництва.

Карта боїв біля Куп'янська

Бахмут

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Бахмута і 27 грудня продовжили позиційні бої в цьому районі. Геолоковані кадри за 27 грудня показали, що ЗС РФ просунулися ближче до східної околиці Спірного. За словами російських "військкорів", позиційні бої точилися на північний схід від Бахмута вздовж залізничної лінії в напрямку Сіверська і в районі Веселого.

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська намагаються розвинути наступ у напрямку Спірного і Білогорівки, а також готують штурмові підрозділи ВДВ для операцій у цьому районі.

Карта боїв у Бахмуті

За деякими даними, просування ЗС РФ становило до 500 метрів у глибину і ширину в лісовій зоні на північ від Богданівки, але ISW не знайшли візуальних підтверджень.

За даними і російських, і українських джерел, позиційні бої точилися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського і в напрямку Часового Яру, а також у районі Кліщівки та Андріївки (південний захід Бахмута).

За словами Сирського, нещодавно ЗС РФ перекинули невказані частини російського добровольчого корпусу з південного напрямку в район Бахмута. Склад Каспійської флотилії бере участь у наступальних операціях у цьому районі.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 24 грудня повідомив, що ЗС РФ дислокували в районі Курдюмівки частини 177-го полку морської піхоти після виведення цих підрозділів з-під Кринок і Підстепного на лівобережжі Херсона для відновлення і поповнення на невизначений термін.

Мар'їнка

ЗС РФ, імовірно, продовжують покращувати контроль над Мар'їнкою і нещодавно домоглися просування на південний захід від Донецька. Геолоковані кадри підтвердили, що ЗС РФ просунулися на схід від Новомихайлівки.

Відео, на яких російські "військкори" вільно гуляють територією Мар'їнки 27 грудня, вказують на те, що ЗС РФ контролюють більшу частину, якщо не всю територію.

Російські джерела повідомляли, що ЗС РФ просунулися на південний захід від Побєди, але в ISW не знайшли цьому підтверджень.

Нагадаємо, що в ISW розповіли, як підрив Каховської ГЕС вплинув на контрнаступ ЗСУ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ захопили позиції біля Роботиного, зайняті ЗСУ під час літнього контрнаступу.