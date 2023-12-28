Посилення мобілізації: яке покарання отримають чоловіки, які не з'являться до ТЦК

У разі ухвалення закону для військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, наслідки будуть схожі на ті, які настають, якщо чоловік не бажає сплачувати аліменти.

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко заявила, що новий законопроєкт про мобілізацію посилить правові наслідки за невиконання зобов'язань військовозобов'язаними. Про це вона повідомила в коментарі "РБК-Україна".

Покарання за неявку до ТЦК та СП

Аніщенко зазначила, що в разі ухвалення закону для військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, наслідки будуть схожі на ті, які настають, якщо чоловік ухиляється від виплат аліментів, а саме:

заборона виїзду за кордон;

заборона проводити операції з рухомим і нерухомим майном;

обмеження в праві керувати транспортним засобом і отриманні водійського посвідчення;

обмеження прав розпоряджатися грошима й іншими цінностями;

відмова в підписанні кредитних договорів;

зупинка отримання пільг та інших державних послуг.

"Це заборона вчиняти будь-які правочини. Наприклад, на картковий рахунок надходитимуть кошти, однак людина не зможе ними скористатися. Також, якщо вам треба відкрити кредитний договір із метою подальшого введення бізнесу, банки вам відмовлять. Якщо захочете продати нерухомість або рухоме майно, на це теж буде накладена заборона", — розповідає акдвокатка.

Вона наголосила, що заборона діятиме рівно до того часу, поки громадянин не з'явиться до ТЦК, не сплатить адміністративний штраф за несвоєчасну явку та не стане на військовий облік. Зокрема, штраф за неявку до військкомату може становити від 1800 до 5000 гривень. Катерині Аніщенко незрозуміло, як визначається розмір штрафу, проте з можливим ухваленням нових норм сума збільшується, проте "якоїсь чіткої грошової суми штрафу не передбачено".

"Вказаний проєкт закону, у випадку якщо буде ухвалений за основу та в цілому в тій редакції, яку ми всі бачили, накладає саме низку обов'язків, а не право. І в разі їх невиконання з'являються наслідки. Тобто це не право — з'являтися до ТЦК чи ні. Тут вибору немає, і тому оскаржити це неможливо", — додала вона.

Нагадаємо, 27 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію обмежують права українців і порушують принципи Конституції.

26 грудня стало відомо, що нові правила мобілізації можуть почати діяти не раніше ніж навесні. Зокрема, законопроєкту потрібно пройти два читання, тоді як набрати чинності він може через місяць після опублікування.