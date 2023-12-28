Мобілізація в Україні: частина студентів може втратити право на відстрочку від призову

Згідно із законопроєктом №10378, ті студенти, хто здобуває другу, третю і наступну за рахунком освіту, матимуть право на відтермінування від мобілізації лише до кінця поточного навчального року.

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, у якому передбачено значні зміни в процесі мобілізації. У цьому документі міститься перелік заборон і покарань для ухильників, а також зменшується кількість категорій громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації, зокрема й студентів. Про це стало відомо з проєкту закону №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" на сайті Верховної Ради.

Як відомо, з початком повномасштабної війни в Україні помітно збільшилася кількість громадян, які розпочали здобуття другої або навіть третьої вищої освіти. Статус студента надає відстрочку від мобілізації, що привернуло до себе дедалі більшу увагу суспільства.

У межах нового проєкту закону пропонується, що відтермінування від мобілізації отримуватимуть тільки ті студенти, які навчаються на тому рівні освіти, що є вищим за вже здобутий. Наприклад, якщо студент бакалаврату здобуває освіту на рівні магістра.

Згідно з новим законопроєктом, особи, які здобувають другу, третю та наступну вищі освіти, матимуть право на відстрочку від мобілізації лише до завершення поточного навчального року. Надалі такі громадяни втратять це право.

Важливо зазначити, що обмеження права на відстрочку від мобілізації для студентів набуде чинності тільки в разі ухвалення цього закону і в тому разі, якщо парламентарії не внесуть певні поправки в документ.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, які категорії українців призиватимуть у 2024 році. Зокрема, призов загрожує студентам, старшим за 30 років.

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