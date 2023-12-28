Ключ до війни з КНР: бомбардувальники B-52 модернізують під гіперзвукові ракети HACM

Повітряні сили очікують, що гіперзвукова крилата ракета буде важчою за ядерну бомбу AGM-86B, тому треба розробити спеціальні пілони.

Повітряні сили США хочуть отримати модифіковані пілони для бомбардувальників B-52H Stratofortress, щоб запускати більшу кількість крилатих гіперзвукових ракет. Про це повідомляє The War Zone.

У межах підготовки до потенційного конфлікту високого класу в Тихому океані з Китаєм Повітряні сили хочуть покращити можливості стратегічного бомбардувальника B-52H. Наприкінці листопада було оприлюднено повідомлення про укладення договору про плани Повітряних сил. Бомбардувальники мають стати однією з основних пускових платформ для ракет Hypersconic Attack Cruise Missile (HACM). Очікується, що нові ракети надійдуть на озброєння у 2027 році.

"Така ракета (НАСМ), яку може нести B-52, ймовірно, перевищить можливості наявного пілона конвенційного озброєння та адаптеру для важкого озброєння HSAB. Глобальне ударне командування Повітряних сил вивчає інші способи транспортування ракет на В-52. Одним з варіантів є перепрофілювання наявного пілона SUU-67/A для конвенційного використання", — йшлося у контракті за листопад.

Фото: US Air Force

Наразі B-52H може нести 6 ядерних боєголовок AGM-86B під кожним крилом завдяки HSAB та пілону SUU-67/A, а також вісім на поворотній пусковій установці в бомбовому відсіку літака. Окрім цього бомбардувальник є носієм крилатих ракет JASSM.

Наразі мало, що відомо про конструкцію гіперзвукової ракети HASM, але військові очікують, що вона буде важчою за ядерну AGM-86B.

Нагадаємо, 17 жовтня ЗМІ писали, що в Південну Корею вперше прибув бомбардувальник B-52 Повітряних сил США.

30 червня повідомлялось, що ВМС США випробовують міни JDAM QS-ER з дальністю 76 км на бомбардувальнику.