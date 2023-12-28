"Велика конкурентність": ЗС РФ не можуть знайти спільну мову через часті ротації, — Гуменюк

За словами начальниці пресслужби ОК "Південь", противник має щільний графік ротацій і небажання згуртовано працювати призводить до великих втрат.

У російських окупантів у підрозділах відбуваються часті ротації, у зв'язку з чим у них немає згуртованості між собою. Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 30 грудня.

За її словами, щільний графік ротацій є однією з причин, чому ЗС РФ зазнають колосальних втрат на полі бою. Вони не можуть спрацюватися між собою і правильно комунікувати, щоб продумати різні кроки.

"Коли досить суттєво припікає і є необхідність закріпити якісь позиції на Лівобережжі, туди підтягуються і елітні десантні підрозділи, і танкові підрозділи. У більшості випадків все ж таки використовуються там роти типу "Z", які беруть участь у так званих "м'ясних штурмах", — розповідає Наталя Гуменюк.

Щойно відбуваються ротації, то війська противника знову губляться і не можуть собі нічим допомогти. На перехопленнях розмов можна почути, що чітка взаємодія повністю відсутня і серед окупантів зростає кількість суперечок.

"Дуже велика конкурентність, суперечки про власну елітність і зневажливе ставлення до інших підрозділів. Через це відбуваються незлагоджені дії, що призводить до втрат під час штурмових дій", — продовжила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 26 грудня у ЗСУ назвали втрати росіян на фронті за тиждень. Протягом тижня у російських загарбників поменшало на три десятки танків і 157 артилерійських установок. Загальні втрати особового складу ЗС РФ з початку вторгнення оцінюють у майже 354,5 тис. осіб.