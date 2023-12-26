Танковий батальйон, 5 літаків і 9 артдивізіонів: в ЗСУ назвали втрати росіян на фронті за тиждень
Впродовж тижня у російських загарбників поменшало на три десятки танків та 157 артилерійських установок. Загальні втрати особового складу ЗС РФ від початку вторгнення оцінюються у майже 354,5 тис. осіб.
Російські окупанти за минулий тиждень втратили в Україні танковий та мотострілецький батальйони і 11 батальйонів особового складу. Про це йдеться у статистиці Military Media Center.
Зазначається, що вродовж тижня — від 18 по 24 грудня Сили оборони України знищили:
- 5650 (умовно 11 батальйонів) — особового складу;
- 79 (умовно 3 танкових батальйони) танків;
- 148 (умовно 4 мотострілецьких батальйонів) — бойових броньованих машин;
- 157 (умовно 9 артилерійських дивізіонів) — артилерійських установок;
- 5 літаків;
- 5 ракет;
- 31 танк — приблизно 1 танковий батальйон;
- 34 машини — приблизно 1 мотострілецький батальйон;
- 18 гармат — приблизно 1 арт. дивізіон.
26 грудня у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося про загальні бойові втрати противника за останню добу та загалом від 24 лютого 2022 року.
Протягом доби окупанти втратили в Україні:
- особового складу 354960 (+1010) осіб,
- танків ‒ 5899 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,
- артилерійських систем – 8366 (+19) од,
- РСЗВ – 934 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 614 (+1) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1618 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,
- спеціальна техніка ‒ 1239 (+5).
Нагадаємо, що танкісти розказали про удар по позиціях артилеристів ЗС РФ. Екіпаж Т-72 працював із підготовленої позиції та в координації з безпілотником. Завдяки цьому вдалося знищити розрахунок артилерії окупантів.
Раніше повідомлялося, що західні експерти порахували, скільки танків може випускати Росія. Наразі використовуються компоненти та матеріали, які були на складах.