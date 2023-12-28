У Чорному морі на міні підірвалося цивільне судно: є постраждалі (фото)

Судно, за даними командування, після підриву втратило керування, а на палубі виникла пожежа. Постраждалим оперативно надали медичну допомогу.

На російській міні у Чорному морі підірвався цивільний корабель під прапором Панами. Судно прямувало до одного із портів на Дунаї для завантаження зерном. Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.

Зазначається, що після підриву на палубі виникла пожежа, сам корабель втратив хід та керування. Щоб уникнути затоплення, капітан припинив рух судна, пришвартувавши його на мілині.

Екіпажу судна надали допомогу катери Морської охорони та рятувальної служби. Повідомляється, що на борт було доставлено медиків. Відомо, що поранення отримали двоє моряків.

Одній людині надали медичну допомогу на місці, втім ще одного моряка з пораненнями було доставлено до найближчої лікарні. Також до корабля були спрямовані буксири, аби зняти його з мілини та доставити у порт.

У Силах оборони кажуть, що через штормову погоду часто посилюється мінна небезпека. Відтак через це важливим є питання про розмінування моря.

Нагадаємо, у серпні поблизу курорту Костінешть біля берегів Чорного моря здетонувала морська міна. Люди, які відпочивали на березі, почули вибух та побачили дим. Відомо, що внаслідок інциденту постраждала одна людина. Також неподалік біля пірса було виявлено ще одну міну.

Додамо, як розповів нещодавно Фокусу капітан запасу першого рангу ВМС України Андрій Риженко, на розмінування Чорного моря Україні знадобиться не один рік. За його словами, на сьогодні у морі є близько 40 тисяч мін лише часів Другої світової війни та ще треба підрахувати, скільки знаходиться російських мін.