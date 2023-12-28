100 тисяч на фронт: у Нацполіції пояснили, чому не можна мобілізувати правоохоронців

Національна поліція не може переводити людей в ЗСУ через наявність спеціальних звань. Існує лише один алгоритм — звільнення, розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

Твердження про те, що в Нацполіції є 250 тисяч правоохоронців є неправдивим. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю "Українським новинам".

"Деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, в Національній поліції є 250 тисяч поліцейських, і пропонують 100 тисяч відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не "диванні експерти", а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр", — сказав Іван Вигівський.

Він наголосив, що в системі міліції було до 300 тисяч осіб, тоді як наразі в Нацполіції є 120 тисяч правоохоронців. З його слів, гранична штатна чисельність була затверджена Кабміном у 2023 році. Фактично ж в Нацполіції близько 100 тисяч діючих поліцейських, тобто тих, "хто в погонах", з них 20 тисяч жінок та 80 тисяч чоловіків. Крім цього, кожного дня з них заступає на службу близько 20 тисяч в наряд, що є однією зміною. Також є близько 15 тисяч слідчих і дізнавачів, 20 тисяч оперативників та тисячі людей, які воюють на фронті, зокрема в підрозділі "Лють".

"Стосовно пропозиції мобілізувати 100 тисяч поліцейських можу сказати, що ми вже максимально задіяні у складі Сил безпеки і оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни", — пояснив Вигівський.

Також він наголосив, що Нацполіція відпускала всіх, хто хотів піти на фронт. Зокрема, всі, хто хотів піти в ЗСУ, вони це зробили. Нацполіція не може переводити людей в ЗСУ через спеціальні звання. Існує лише один алгоритм — звільнення. Також ті, хто хотіли воювати, могли долучитися до бригади "Лють".

"У нас спеціальні звання, тому поліцейські з офіцерським званням, які, наприклад, переходять в ЗСУ — ідуть туди рядовими, якщо вони не служили в армії або не навчались на військовій кафедрі. За тими поліцейськими, хто служить в "Люті", зберігається звання та місце, з якого він пішов воювати", — зазначив він.

Голова Нацполіції додав, що таке правоохоронці можуть повернутися в стрій на свої попередні посади.

"Національна поліція і воює, і захищає внутрішній фронт — в такій кількості, яку я назвав", — наголосив Вигівський.

Нагадаємо, 22 грудня майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман запропонував провести ротацію військових, тоді як замість них на фронт відправити людей, що працюють у правоохоронних органах.

23 грудня ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що масово відправити правоохоронців на фронт не вийде. Оскільки в них можуть з'явитися квоти на бронювання від призову.