Бронетехніка, снаряди та деталі ППО: скільки військової допомоги отримала Україна у 2023 році

Експерти Defense Express зазначають, що лише останній пакет допомоги від США загальною сумою $250 млн містить боєприпаси до систем HIMARS та NASAMS, а також артилерійські снаряди.

США у 2023 році виділили для озброєння України 23 мільярди доларів, що на 1,8 мільярда більше, ніж у 2022 році. Про це повідомляє інформаційно-консалтингове агентство Defense Express.

Експерти зазначають, що це сотні одиниць бронетехніки і понад 1 мільйон снарядів, і не тільки. Лише останній пакет військової допомоги Україні загальною сумою 250 мільйонів доларів містить боєприпаси до тих систем, що вже передані ЗСУ, зокрема ракети до NASAMS, ПЗРК Stinger, ПТРК TOW, HIMARS, 155- та 105-мм боєприпаси тощо. Серед іншого переліченого також компоненти для систем протиповітряної оборони, що цілком можливо відсилає до проєкту FrankenSAM, вважає агенція.

Ці кошти, за інформацією Defense Express, були виділені за програмою президентського вилучення (PDA), бо кошти за програмою USAI, коли зброя замовляється у виробників, закінчилися ще у листопаді цьогоріч.

Військова допомога США — цифри і факти

Загалом за 2023 рік Сполучені Штати, згідно з останніми звітами Пентагону, дійсно виділили на озброєння для Сил оборони України, як уже зазначалося, 23 мільярди доларів. Саме цьогоріч почалося постачання абсолютно нових систем, які раніше не передавалися до України. Наприклад, таких як ЗРК VAMPIRE для знищення саме "шахедів" чи далекобійні ракети ATACMS, танки Abrams чи БМП Bradley.

"Деякі позиції у переліку за 2023 рік генералізовані та об'єднані з іншими позиціями, або вже не містять конкретних цифр, наприклад БПЛА, які тепер зазначаються загальним переліком зразків без кількості", — пояснює агентство.

Тобто це лише ті показники, які мають конкретний кількісний параметр, бо у багатьох позиціях він відсутній. Наприклад, залишається невідомим, скільки ЗСУ отримали боєприпасів до HIMARS, протирадіолокаційних ракет HARM, а позиція щодо високоточного озброєння взагалі включає величезний перелік різноманітних засобів, зокрема JDAM-ER та ATACMS.

Посилення ППО

За 2023 рік від США конкретизованим залишилось додаткове замовлення на ЗРК NASAMS — 4 комплекси, які цьогоріч були додатково замовлені за програмою USAI до 8 одиниць замовлених та частково переданих у 2022 році.

Також було передано 400 ПЗРК Stinger, які додано до переданих торік 1600. Вдвічі зросла кількість переданих РЛС для ППО — з 10 до 21.

Крім того, цьогоріч передали ще один HIMARS, що збільшило кількість наданих систем у ЗСУ до 39.

Артилерія

Передано додатково ще 56 одиниць 155-мм артсистем (загалом 198), до яких надійшло 2300 високоточних, 996 тисяч звичайних снарядів, а також 31 тисячу снарядів дистанційного мінування RAAM. Було передано 36 одиниць 105-мм гаубиць (загалом 72), до них 620 тисяч боєприпасів.

Крім того, постачалися боєприпаси і до радянських артилерійських систем:

10 тисяч у калібрі 203-мм;

155 тисяч — 152-мм;

40 тисяч — 130-мм;

20 тисяч — 122-мм;

10 тисяч боєприпасів — до "Граду".

У 2023 році від США були передані 17 мінометів 120-мм калібру, 112 — 81-мм, 48 — 60-мм, до яких 255 тисяч мін.

Також було передано 16 додаткових контрбатарейних радарів.

Бронетехніка

У 2023 році Україні було надано 31 танк Abrams, 190 БМП Bradley, 100 БТРів M113 (у 2022 році 200), 189 Stryker та 23 MRAP (торік 500) і ще 800 HMMWV (до 1200 переданих раніше).

Протитанкові можливості були збільшені за рахунок постачання у 2023 році 1500 Javelin та 44 000 інших протитанкових систем (ймовірніше гранатомети типу AT4). Також до ПТРК TOW надійшло 7500 ракет. Кількість переданих набоїв до стрілецького озброєння у цьому році становила 296 мільйонів.

Нагадаємо, що директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець закликав якомога швидше затвердити закон про мобілізацію.