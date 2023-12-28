Пакистан випробовує нову високоточну зброю великої дальності Fatah-II (відео)

Дальність нової ракети становить близько 400 км. На думку експертів, нове озброєння буде націлене, найімовірніше, на індійські комплекси С-400.

Збройні сили Пакистану успішно провели випробування нової власної високоточної зброї дальньої дії. Йдеться про ракету реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) Fatah-II з дальністю стрільби близько 400 км. Про це 27 грудня повідомили в Defence News.

Пакистанські військові стверджують, що Fatah-II оснащений сучасною авіонікою, складною навігаційною системою та унікальною траєкторією польоту.

Судячи з відеозаписів випробувань, опублікованих ISPR, Fatah-II являє собою двоступеневу керовану реактивну систему залпового вогню на базі китайського восьмиколісного шасі Taian TAS5450.

Фактично нова ракета являє собою вдосконалену версію попередниці — ракети Fatah. Зброя призначена для точної атаки й знищення групових і площинних цілей противника, таких як військові бази, групи бронетанкових військ, пускові майданчики ракет, великі аеропорти, гавані та інші важливі об'єкти.

Позаштатний співробітник програми Південної Азії аналітичного центру Стімсона Френк О'Доннелл щодо випробувань заявив, що розробка Пакистаном цієї зброї свідчить про те, що країна зробила висновки з нещодавніх або поточних конфліктів.

"Випробування Fatah-II знаменує собою ще один крок у зусиллях Пакистану зі створення кількох артилерійських систем точного удару зі змінною дальністю стрільби, щоб тримати під загрозою цілі противника", — зазначив він.

За його словами, Ісламабад зробив висновки з військових конфліктів в Азербайджані та Україні і звернув увагу на переваги високоточної зброї при ураженні наземних об'єктів противника.

Також О'Доннелл вважає, що потенційною ціллю для нових ракет можуть бути індійська система ППО С-400, що становлять загрозу як літакам Пакистану, так і його безпілотним системам, над якими також активно працює Ісламабад.

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо, що Пакистан провів успішні льотні випробування балістичної ракети Ababeel, здатної нести кілька ядерних боєголовок. Ракета має максимальну дальність польоту до 2200 км і здатна нести боєголовку загальною масою 1500 кг.