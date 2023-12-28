"Європа не вміє вмоювати": Кулеба про виробництво зброї в ЄС (відео)

За словами очільника МЗС, РФ змогла трансформувати економіку на військові рейки. В той час як в ЄС довго обговорюють умови, як і де нарощувати виробництво.

Європа не виконає амбітну обіцянку передати Україні 1 млн боєприпасів за рік. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю The Kiyv Independent заявив, що Європа не вміє воювати.

Україна отримала широкий спектр західних озброєнь від систем ППО по типу Patriot до танків Abrams та винищувачів F-16, на яких вже навчаються льотчики. За словами Дмитра Кулеби, Росія змогла трансформувати економіку на військові рейки. Оборонна промисловість у Росії є державною, тому в умовах авторитарного правління і державного контролю керувати промисловістю простіше.

"Європа однозначно має перевагу в технологіях. Проблема і виклик, з якими вони стикаються, полягає в тому, щоб збільшити виробництво цих технологій. Мені прикро це сказати, але цього буде недостатньо, якщо ситуація не зміниться. І Росія буде попереду нас", — каже Дмитро Кулеба.

Також він додав, що нездатність Заходу перешкоджати виробництву зброї у РФ є, мабуть, найбільшим недоліком у зусиллях допомогти Києву виграти війну. Москва змогла створити міцний чорний ринок, який допомагає їй отримувати необхідні чіпи для виробництва далекобійних ракет та дронів. Аналіз показує, що російські засоби ураження мають західні деталі. Щодо виробництва зброї в Європі як для власних потреб, так і для України міністр МЗС більш критичний.

"Європа не вміє воювати. Виробництво зброї — не найпопулярніша сфера бізнесу. На жаль, наші друзі витратили занадто багато часу на роздуми про те, як і коли нарощувати виробництво зброї та боєприпасів", — каже Кулеба.

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Нагадаємо, 14 листопада в МЗС підтвердили, що ЄС не може надати 1 млн боєприпасів для ЗСУ через дефіцит виробничих потужностей.

28 грудня в Мінстратегпромі повідомили, що Україна в пʼять разів наростила виробництво БТРів.