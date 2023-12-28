Україна в пʼять разів наростила виробництво БТРів, – Мінстратегпром (фото)

За словами міністра Олександра Камишіна, Україна ще не досягла того рівня, щоб локальне виробництво забезпечило всі потреби Сил оборони в техніці, але роботи в цьому напрямку ведуться.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін відзвітували про розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Виробництво бронетранспортерів зросло в 5 разів. Про це стало відомо з брифінгу, який опублікував "Мілітарний".

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За словами Камишіна, в Україні значно нарощуються показники з виробництва бронетехніки та артилерії. Виробництво бронетранспортерів зросло в 5 разів, якщо порівнювати з даними весни. Також кратно зросло виробництво спеціалізованих броньовиків — у 3,4 раза більше, ніж у 2022 році. Щомісяця в Україні виробляють 6 САУ "Богдана".

"В БТРах ми наростили, наприклад, у 5 разів з осені до весни. Рухаємося до подальшого нарощування. Аналогічно по бронеавтомобілях у нас є кратне зростання Ми ще не там, де можемо забезпечити всю нашу потребу місцевим виробництвом, але можу сказати, що майже повністю сьогодні ця потреба забезпечена кількома українськими виробниками", – розповів Олександр Камишін.

Виробництво зброї в Україні кратно зростає Фото: АрміяInform

Окрім цього у рази більше вироблено протитанкових ракет, ніж у 2022 році. Міністр зазначив, що українські зразки показали себе навіть краще, ніж багато інших західних виробників.

Нагадаємо, 27 грудня секретар РНБО Олексій Данілов розказав, що чекає на українців у 2024 році.

26 грудня співзасновник компанії DroneUA Валерій Яковенко повідомив, що кількість виробників безпілотників і налагоджена логістика дають змогу Україні виробити мільйон FPV-дронів у 2024 році.