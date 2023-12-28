Украина в пять раз нарастила производство БТРов, — Минстратегпром (фото)

По словам министра Александра Камышина, Украина еще не достигла того уровня, чтобы локальное производство обеспечило все нужды Сил обороны в технике, но работы в этом направлении ведутся.

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин отчитались о развитии украинского оборонно-промышленного комплекса. Производство бронетранспортеров выросло в 5 раз. Об этом стало известно из брифинга, который опубликовал "Милитарный".

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По словам Камышина, в Украине значительно наращиваются показатели по производству бронетехники и артиллерии. Производство бронетранспортеров выросло в 5 раз, если сравнивать с данными весны. Также кратно возросло производство специализированных броневиков — в 3,4 раза больше, чем в 2022 году. Ежемесячно в Украине изготавливают 6 САУ "Богдана".

"В БТРах мы нарастили, например, в 5 раз с осени до весны. Движемся к дальнейшему наращиванию. Аналогично по бронеавтомобилям у нас есть кратный рост Мы еще не там, где можем обеспечить всю нашу потребность местным производством, но могу сказать, что почти полностью сегодня эта потребность обеспечена несколькими украинскими производителями", — рассказал Александр Камышин.

Производство оружия в Украине кратно растет Фото: АрміяInform

Кроме этого в разы больше произведено противотанковых ракет, чем в 2022 году. Министр отметил, что украинские образцы показали себя даже лучше, чем многие другие западные производители.

Напомним, 27 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ждет украинцев в 2024 году.

26 декабря соучредитель компании DroneUA Валерий Яковенко сообщил, что количество производителей беспилотников и налаженная логистика позволяют Украине произвести миллион FPV-дронов в 2024 году.