Посилить тиск на РФ: у розвідці Естонії проаналізували наслідки удару по "Новочеркаську"

За словами глави розвідцентру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга, внаслідок атаки на десантний корабель росіяни змушені перекидати підрозділи далі, наприклад, у порт Новоросійська.

Однією з важливих подій для України в поточному році стало переміщення флоту Росії в східну частину Чорного моря і в Азовське море. Крім того, знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" додатково збільшить тиск на країну-агресора. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає ERR.

"РФ продовжує намагатися тиснути на українську сторону, і, мабуть, найпомітнішою подією на суші є взяття Мар'їнки наприкінці минулого тижня, звідки відступили українські підрозділи. В іншому на фронті особливих змін не відбулося", — сказав Ківісельг, коментуючи ситуацію на фронті.

Відзначаючи удар по "Новочеркаську", у джерелі зазначили, що українські військові раніше вже здійснювали успішні атаки на території Криму.

Згідно з його заявою, така атака передбачає ретельне планування і глибоке розуміння місця розташування російських засобів протиповітряної оборони. Це вимагає високого рівня підготовки і сприятливих обставин.

"Ця атака знову посилить тиск на Росію, щоб вона перемістила свої підрозділи якомога далі від Кримського півострова. Вони також не можуть використовувати порти в Криму, які придатні й ефективні з точки зору їхньої прийнятності, які працюють швидко", — пояснив глава естонської розвідки.

Він також додав, що тепер окупанти мають перекидати підрозділи далі — у порт Новоросійська, розташований на території РФ, а не на окупованих територіях.

Нагадаємо, 28 грудня голова Громадської ради при Одеській ОДА, представник Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук заявив, що після знищення БДК "Новочеркаськ" у Феодосії окупанти вивели з міста залишки Чорноморського флоту. Йдеться про мінний тральщик "Александрит", рятувальний буксир "Капітан Гур'єв" і ще один військовий корабель.

27 грудня журналіст Крістіан Тріберт опублікував супутникові знімки, на яких видно залишки російського БДК "Новочеркасск" у порту Феодосії в Криму.