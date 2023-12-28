"Про права наші згадали?": Раміна Есхакзай висловилась про посилення мобілізації (фото)
Блогерка переконана, що воювати мають всі, навіть вона сама, "якщо треба буде". Про права людей Есхакзай запропонувала поговорити після того, як ворог буде знищений.
Блогерка та авторка YouTube-каналу RAMINA Раміна Есхакзай прокоментувала новий законопроєкт про мобілізацію. Про це відомо з її сторінки в Instagram.
У відповідь на запитання про запропоновані зміни блогерка заявила, що "мають воювати всі".
"Навіть я, якщо треба буде. А як ви думали? Це війна. Реальна війна", — додала Есхакзай.
Після такої заяви, очевидно, блогерку почали засипати повідомленнями з обуренням. Вона зазначила, їй "соромно за ці всі коментарі".
"За нас з вами загинуло стільки молодих хлопців та дівчат, а деякі досі не зрозуміли, що це ВІЙНА", — підкреслила Есхакзай.
Інфлюенсерка зазначила, що має питання до інформаційної політики України, якої, з її слів, "немає".
"Народ обманутий, тому й обурений. Я не підтримую стратегію: перемога через 2-3 тижні. Це все неправильно. Неправильно обманювати людей", — пояснила блогерка.
Вона запевнила, що розуміє страх українців.
"Мені теж страшно. Хлопцям, дівчатам, які на передовій, теж страшно", — зазначила Есхакзай.
Однак вона наголосила, що Росія "нікуди не подінеться" і українці мають прийняти нові реалії.
"А оці всі "права людини" і т.д., думаєте в тимчасово окупованому Донецьку чи Луганську, чи Мелітополі багато чули про права людини. А? Ми про права наші згадали? Думаєте в Бучі хтось питав про права? Ворог прийде та знищить нас з вами. Вони не знають, що таке права людини", — заявила блогерка.
Вона закликала народ об’єднатись та направити енергію на знищення ворога, а вже потім, "якщо будуть сили", говорити про права.
"Люди, ми всі набагато сильніше, ніж ми думаємо. І війна НЕ дорівнює всіх в штурмовики. Є купа посад. Різних посад. І вони всі необхідні для наближення перемоги", — додала Есхакзай.
Її запитали, чи вже воює хтось з рідних інфлюенсерки.
"Можу запропонувати свою маму, їй 57 років. Сестру, їй 24. Або себе, мені 32. Ви зі мною?", — відповіла вона.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, мета якого — посилити мобілізацію в Україні. Зі слів нардепа Олександра Горенюка, зміни почнуть діяти не раніше весни.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував законопроєкт через те, що деякі його пункти порушують принципи Конституції.