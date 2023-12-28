Бачить крізь стіни: в Україні розгорнуть систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core

Система дає змогу екіпажу бронетехніки мати видимість крізь перешкоди завдяки спеціальним камерам, датчикам і алгоритмам обробки зображень для надання 360-градусного MR/VR-зображення.

На українській бронетехніці буде встановлено інноваційну систему Vegvisir Core для підвищення рівня ситуаційної обізнаності. Про це розповіли у пресслужбі компанії.

У джерелі повідомили, що Vegvisir уклали свій перший договір на систему у співпраці з DefSecIntel. Тепер система Vegvisir Core буде застосовуватися з метою поліпшення рівня ситуаційної обізнаності екіпажів транспортних засобів на Україні.

"Це перший крок у підтримці України, і найближчим часом ми зробимо ще більше", — розповіли в компанії.

Так, 2022 року естонсько-хорватська компанія представила інноваційну систему підвищення ситуаційної обізнаності, призначену для екіпажів бронетехніки.

В Україні розгорнуть систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core

Що відомо про технологію Vegvisir

Технологія Vegvisir забезпечує користувачам можливість спостерігати, орієнтуватися, ухвалювати рішення і діяти більш оперативно як на полі, так і в критичних ситуаціях. Виробник стверджує, що система дає змогу екіпажу бронетехніки буквально "переглядати" стіни.

Система використовує камери, датчики та алгоритми обробки зображень для створення 360-градусного MR/VR-зображення, яке відображається на військовому дисплеї для членів екіпажу транспортного засобу.

Згідно із заявою Defensphere, завдяки цій системі екіпаж усередині бронемашини зберігає здатність спостерігати не тільки своє найближче оточення, а й ворожі позиції в режимі реального часу на відстані до 10 км.

Ключові характеристики Vegvisir

модульна конфігурація, що дає змогу використовувати індивідуальні рішення для вирішення 95% потенційних завдань користувача;

чотири рівні резервних датчиків: система датчиків водія, система датчиків ближньої дії з можливістю огляду з висоти пташиного польоту, система датчиків середнього радіусу дії з повним інфрачервоним каналом і приціл командира дальньої дії;

міцні шоломні екрани з інтерфейсом VR або варіантами екрана;

360-градусний підвіс командирського прицілу з чотирма точками огляду і дальністю до 10 км;

оптика для слабкого освітлення для нічного водіння;

мультиспектральне зондування.

Vegvisir розробляється з дотриманням стандартів НАТО в галузі військових технологій і взаємодіє з різними платформами, застосовуваними на полі бою, включно з безпілотними наземними транспортними засобами. Система вже отримала акредитацію відповідності стандартам НАТО.

Нагадаємо, що ще в липні 2023 року з ініціативи збройних сил Хорватії та Естонії механізовані підрозділи двох країн протестували нову віртуальну бойову систему Vegvisir від однойменного стартапу.