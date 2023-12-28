"Нова загроза": ЗС РФ оточили лінію фронту "невидимою стіною", — The Telegraph

Спочатку українські снаряди, а потім і ракети з керованими бомбами почали "промахуватись" на передовій. З’ясувалось, що окупанти встановили "щит", який захищає їх від атак.

Українські війська стикнулися з новою проблемою на передовій. Про це 27 грудня проінформували у The Telegraph.

За даними ЗМІ, російська тактика радіоелектронної боротьби змінює ситуацію на фронті проти України. ЗС РФ встановили вздовж лінії зіткнення "щит" з електромагнітних імпульсів. Це захищає окупантів від атак — як ракетами, так і дронами.

Журналісти розповіли, що спочатку українські військові помітили, як артилерійські 155-мм снаряди Excalibur почали відхилятися від цілі. Після них "промахуватись" почали й ракети з HIMARS. Згодом те саме сталося з керованими бомбами JDAM.

"Бурхливе розслідування зрештою виявило, що всі вони стали жертвами нової загрози — російського глушіння", — передали у виданні.

Таке використання РЕБ назвали "рідкісним прикладом" технологічної переваги РФ у війні.

"Уздовж майже всієї лінії фронту тепер, як щит, тягнеться невидима стіна електромагнітних імпульсів", — описали у ЗМІ.

ЗС РФ продумали цілу мережу радіо-, інфрачервоних і радарних сигналів. Вони надходять у небо над полем бою та забезпечують окупантам "безпрецедентний захист" на деяких ділянках фронту.

"І не тільки українські ракети зараз не досягають своїх цілей. Можливо, більш значущою є здатність Росії протистояти низці дешевих безпілотників, на які Україна покладається для розвідки та завдання ударів на великі відстані", — підкреслили журналісти.

У ЗСУ знають, що опинились у невигідному становищі. Ворогу вдається заглушати радіочастоти, які використовуються для польотів БПЛА. Засоби ворожої РЕБ або зашифровують їхні системи наведення, або просто розривають зв’язок радіоуправління з операторами.

"Деякі дрони падають на землю, не вражаючи ціль, а інші безконтрольно зависають у повітрі, доки не розрядяться батареї", — пояснили у виданні.

В українському війську намагаються протистояти російському "щиту". Захисники завчасно визначають, які частоти заглушені, та в разі потреби беруться перепрограмовувати свої безпілотники. Інший спосіб — відправлення їх цілим роєм.

Нагадаємо, українські військові поділились кадрами знищення ворожої техніки. Уламки російського БТР розлетілись на десятки метрів.

28 грудня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розповів про успіхи ЗСУ на Куп’янському напрямі. Захисникам вдалося відбити штурм окупантів.