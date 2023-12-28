У Брянській області з реактивної артилерії обстріляли радіозавод "Стрела", – росЗМІ (відео)

Внаслідок атаки, як повідомляють російські журналісти, нібито загинула одна людина, а також було пошкоджено приватний будинок.

В селищі Суземка Брянської області виникла пожежа на радіозаводі "Стрела". Про це повідомляє Telegram-канал Mash, російське медіа.

У повідомленні йдеться про те, що атакували об’єкт нібито українські війська. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Поранена 45-річна жінка зараз у лікарні — осколок влучив їй у спину. Також відбулося влучання, як заявили російські журналісти, в житловий будинок неподалік — у ньому пожежа.

"Атаку ведуть із РСЗВ", – вказано у повідомленні.

Журналісти опублікували наче відео з місця подій. Можна почути, що жінка говорить подробиці влучання й у приватний будинок.

Ситуація у Брянській області

Зранку 19 грудня у Росії повідомляли про атаку безпілотних літальних апаратів у Брянській області. Вибухи чули жителі Брянська.

Очільник регіону повідомляв про атаку трьох БПЛА. Він писав, що усі безпілотники були збиті протиповітряною обороною та руйнувань немає.

У листопаді бійці РДК показали ліквідацію підполковника ФСБ в РФ. "Русский Добровольческий Корпус" провів засідку на транспорт російських військових у Брянській області. В результаті чого було ліквідовано російського підполковника Сергія Шатного.

Також 25 жовтня у Міністерстві оборони Російської Федерації повідомили, що безпілотні літальні апарати атакували Брянську область. За повідомленням оборонного відомства РФ, протиповітряна оборона нібито знищила всі дрони. Зі слів губернатора Брянської області Олександра Богомаза, над регіоном нібито було знищено чотири БПЛА.

Нагадаємо, в Міноборони РФ 12 грудня заявили, що невідомі атакували Бєлгородську область. З їхніх слів, була застосована ракета "Точка-У".