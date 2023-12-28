Кремль готує гібридну кампанію проти України: розвідка пояснила, в чому вона полягає

У середовищі "кремлівських аналітиків" наголосили на неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження нашою країною виходів до Чорного моря та наявності "прозахідного режиму" в Києві.

Російська Федерація готує чергову інформаційно-психологічну кампанію, мета якої ― підірвати легітимність президента України та керівництва нашої держави. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, в середині грудня 2023 року в Москві відбулось засідання так званого інституту країн СНД, котрий перебуває під контролем російського президента Володимира Путіна й фінансується з бюджету країни-агресора. Ключовою темою зустрічі стала війна проти України.

У ході обговорення перспектив подальшого воєнного протистояння "експерти" прийшли до висновку, що українське військове командування нібито перейшло до позиційної оборони. На думку росіян, її мета:

зрив російського наступу взимку та навесні 2024 року;

зміцнення оборонних ліній;

посилення системи ППО;

накопичення боєприпасів;

формування боєздатного резерву.

Так звані експерти переконані у тому, що сценарій унеможливить подальше захоплення України силовими методами. Тому у середовищі "кремлівських аналітиків" наголосили на неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження нашою країною виходів до Чорного моря та наявності "прозахідного режиму" в Києві.

Окрім того, на зустрічі у Москві лунали заклики до чергової інформаційно-психологічної кампанії проти вищого військово-політичного керівництва України щодо теми "президентських виборів".

"Мета кампанії — підірвати легітимність президента України та керівництва нашої держави серед країн, які начебто є союзниками й партнерами Росії, і — якщо вийде — серед українських громадян", — пояснюють у розвідці.

Спецслужби РФ почали інформаційну атаку на українців за кордоном

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що російські спецслужби почали реалізовувати нову інформаційну кампанію, яка спрямована проти українців, які проживають в інших країнах.

За інформацією ГУР, на телефони українців у різних куточках планети можуть приходити повідомлення провокаційного змісту, пишуть представники спецслужби. У тексті громадян закликатимуть допомогти Москві вигнати "американських сатаністів" зі "споконвічно російських земель".

Наприкінці послань до українців за кордоном спецслужби Кремля залишають фразу: "Из России с любовью", — додають в українській розвідці. Це чергова інформаційна атака Москви проти наших громадян, яка спрямована на залякування, деморалізацію, а також дезорганізацію.

Нагадаємо, 14 грудня повідомлялося, що спецслужби РФ досі поширюють в Україні шпигунське ПЗ, про що заявили розслідувачі центру NGL.media. За інформацією журналістів, шпигунські програми російських спецслужб досі інтегруються в різні українські онлайн-сервіси, якими користуються у сфері послуг, б'юті-індустрії, спортивних центрах і приватній медицині.