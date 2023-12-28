"Вирішує Україна": в МВС Естонії висловилися щодо ймовірності видачі військовозобов'язаних

Міністр Лаурі Ляенеметс наголосив, що якщо Україна попросить естонську державу про допомогу в мобілізації громадян, то владі було б досить важко відмовити.

Не Естонія має вирішувати, хто з українців має йти захищати свою Батьківщину, коли і чи варто це робити, оскільки це компетенція українського уряду. Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс у Facebook повідомив подробиці.

Він зазначив, що Естонія жодним чином не вирішує кого, коли і навіть якщо Україна вирішить мобілізувати. З його слів, ці люди все ще є громадянами України, попри захист, який вони отримали від балтійської країни. Це означає, що якщо українська держава вирішить відкликати їх у зв’язку з мобілізацією, доведеться ділитися з інформацією стосовно людей, які перебувають на естонській території.

Керівник відомства наголосив на тому, що у разі, Україна попросила естонську державу про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають в Естонії, владі було б досить важко відмовити. Водночас посадовець наголосив, що наразі такої можливості немає в рамках міжнародного права.

"Естонія нікого звідси не виганяє і не працює над тим, щоб відправити назад на фронт тих біженців від війни, які знайшли тут притулок", – пояснив Лаурі Ляенеметс.

Як зазначив посадовець, кого, коли і чи запрошувати — це виключно рішення української держави, а вже потім очікується окрема дискусія на урядовому рівні про те, як діятиме стосовно цього напрямку питанні естонська держава. Ані міністр внутрішніх справ, ані уряд Естонії, з його слів, не можуть вирішувати за Україну, кого і з яких країн відкликати воювати за Україну проти російських загарбників.

Повернення чоловіків з Естонії – заява МВС

Лаурі Ляенеметс, керівник МВС Естонії, повідомив щодо готовності своєї країни надати підтримку Україні в мобілізації її громадян, якщо така необхідність виникне. За словами міністра, на території балтійські країни проживає приблизно 7500 українських громадян призовного віку. Водночас він наголосив, що багатьох із них звільнено від обов'язкової мобілізації.

Янек Мягі, керівник Департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ, заявив, що Україна не зверталася до уряду Естонії із запитом про можливу підтримку у здійсненні планів щодо призову резервістів до Збройних Сил України.

Нагадаємо, 22 грудня Михайло Подоляк, радник керівника ОП, підтримав позицію міністра оборони щодо призову на службу чоловіків, які перебувають за межами країни. Він натякнув, що таких ухилянтів можна було б позбавити преференцій біженців у тих країнах, де вони перебувають.