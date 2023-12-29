ЄС виділить Україні 50 мільярдів євро, незважаючи на позицію Угорщини, — МЗС Німеччини

За словами представника МЗС ФРН Крістіана Вагнера, Берлін продовжить "активну кампанію", спрямовану на виділення Києву великої допомоги.

Німеччина очікує, що країни Європейського союзу ухвалять пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати це рішення. Про це пише Bloomberg із посиланням на слова представника МЗС ФРН Крістіана Вагнера.

Повідомляється, що в ЄС розглядають сценарій, за якого держави-члени виділять Києву кошти поза бюджетним процесом блоку. Пропозиція включатиме національні гарантії з боку європейських країн.

"ЄС у будь-якому разі продовжить надавати підтримку Україні", — сказав Вагнер.

За словами представника МЗС, у 2024 році німецький уряд надасть Україні військову підтримку на суму 8 мільярдів євро. Він також заявив, що Берлін продовжить "активну кампанію", спрямовану на виділення Києву більшої допомоги.

Вагнер зазначив, що не хоче спекулювати на тему формату, в якому може здійснюватися подальша підтримка Києва з боку європейських країн. Він підкреслив, це питання потребує подальших консультацій у Брюсселі.

Нагадаємо, 26 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ЄС у будь-якому разі ухвалить рішення про надання 50 мільярдів євро Україні. За словами дипломата, Київ отримає кошти, незалежно від рішення Угорщини.

Зі свого боку директор інституту світової політики Євген Магда в коментарі Фокусу 27 грудня припустив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сприймає Україну як конкурента в боротьбі за гроші Євросоюзу.