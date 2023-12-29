ЗС РФ завдали нового ракетного удару по Україні: у регіонах прогриміли вибухи

За даними Повітряних сил, пуски крилатих ракет здійснювалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також кілька балістичних ракет було випущено з району окупованого Криму. У Харкові, Дніпрі та Києві прогриміло кілька вибухів.

Російська Федерація почала масований обстріл України та запустила крилаті ракети по мирних містах. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ 29 грудня.

Перші повідомлення про те, що ЗС РФ здійснила запуски повітряних цілей, з'явилися ще о 6:34. В областях, де було оголошено повітряну тривогу, фіксувалася ракетна небезпека.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" — попередили українців у Повітряних силах.

О 6:48 російські крилаті ракети вже перетнули кордон із Україною за двома напрямками та летіли атакувати мирні міста. Із Сумської області ракети летіли в напрямку Полтавської області, а от через Запорізьку область — у напрямку Дніпропетровської, продовжують у Повітряних силах.

О 7:03 було зафіксовано ще одну партію ракет через Сумську область у напрямку Полтавщини, однак через 2 хвилини вони змінили свій маршрут у напрямку міста Канів.

Масований обстріл 29 грудня: вибухи

Після початку атаки вибухи пролунали в кількох українських регіонах, серед яких і Харків. За даними "Суспільного", у місті пролунало щонайменше 8 вибухів, і для цього, попередньо, використовували ракети С-300.

"Харків знову під обстрілом — удруге за ранок. Є щонайменше чотири прильоти", — написав мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі станом на 07:02.

Загалом кількість ракет, яку було запущено по Харкову за ранок, може доходити до двох десятків.

Також кілька вибухів пролунало і в місті Дніпро. Перші, за даними "Суспільного", були зафіксовані приблизно о 07:01, а повторні — о 07:13.

Про наслідки атаки по регіону на момент публікації матеріалу місцева влада не повідомляла.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомляє про вибухи в столиці. Це робота ППО, і влада закликала людей залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 27 грудня повідомлялося, що ЗС РФ можуть завдати масованих ударів у новорічну ніч, як це було минулого року. Російська Федерація має близько тисячі ракет різних типів. Однак для них потрібні носії або пускові установки, які "не вічні та мають обмежений ресурс", розповів військовий експерт Олег Жданов.