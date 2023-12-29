ЗС РФ просунулися під Роботиним і до коксохіму в Авдіївці, ЗСУ атакують під Головкою, — ISW (карти)

За даними аналітиків, під Куп'янськом просувань немає, російські джерела пишуть, що віддають перевагу ударам по об'єктах ЗСУ, а не наземним атакам.

Російські війська нещодавно домоглися підтвердженого просування в східній частині Запорізької області. Повідомляється також і про просування на заході регіону. Нещодавно опубліковані кадри з геолокацією підтвердили, що російські війська зайняли Дорожнянку, що на південь від Гуляйполя. Про це пише Інститут вивчення війни у зведенні від 28 грудня.

Російські "військкори" стверджують, що російські війська просувалися на захід і північний захід від Роботиного та вздовж лінії Роботине — Вербове.

Один із російських військових блогерів заявив, що ЗС РФ просунулися на захід від Роботиного та вздовж лінії Новопрокопівка — Вербове. Повідомляється також, що 27 грудня ЗСУ захопили невеликий плацдарм на північ від Вербового. Але в ISW не знайшли тому підтверджень.

Запорізька область

Війська РФ просунулися до коксохіму в Авдіївці

Авдіївка

ЗС РФ трохи просунулися на північний захід від Авдіївки, а 28 грудня продовжили позиційні бої. На геолокованих кадрах, що з'явилися 28 грудня, видно незначне просування ЗС РФ у районі Авдіївського коксохімічного заводу. За твердженнями російських "військкорів", просування становило 800 метрів від Сєверного, біля Очеретиного вздовж залізниці, у промзоні.

За словами представника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, війська РФ подвоїли застосування баражувальних боєприпасів і збільшили удари планувальними бомбами з літаків Су-34 та Су-35 на Таврійському напрямку (Авдіївка, західна частина Донецької та Запорізької областей).

Куп'янськ

28 грудня на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна тривали позиційні бої, але без підтверджених змін лінії фронту. Російські джерела повідомили про захоплення двох незазначених позицій ЗСУ біля Синьківки — в ISW поки що не виявили підтверджень.

Ще одне російське джерело повідомило, що російські війська повільно просуваються на Куп'янському напрямку, але віддають перевагу ударам по об'єктах ЗСУ, а не наземним атакам.

І російські, й українські джерела повідомляли про позиційні бої на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, Іванівки й озера Лиман, на захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва, Торського, Діброви та Григорівки.

Горлівка

Російські джерела повідомили, що 28 грудня ЗСУ вели атаки в районі Горлівки, у Майорському та Нью-Йорку.

Мар'їнка

За деякими повідомленнями, 28 грудня російські війська просунулися в районі Мар'їнки та продовжили позиційні бої. Російські "військкори" також повідомили про тактичні наступи в районі Перемоги.

Карта боїв у Донецькій області

Кринки

Станом на 28 грудня, Сили оборони утримують позиції на лівому березі Херсонської області, де тривають позиційні бої.

Нагадаємо, що ЗС РФ захопили нові території в районі Бахмута.

Також повідомлялося, що в ISW розповіли, чи застосувала РФ в Україні новий іранський Shahed-238.