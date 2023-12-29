Величезний предмет в животі: в Мечникова рятують пораненого біля ТЦ в Дніпрі 25-річного хлопця

Хлопець прямував до магазину за хлібом, і просто біля нього розірвалася ворожа ракета. Він у важкому стані перебуває в операційній.

У Дніпрі в клінічній лікарні імені Мечникова просто зараз три бригади лікарів оперують 25-річного хлопця, який отримав надважкі пораннення внаслідок ракетного удару окупантів по місту. Про це у фейсбук повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

За його словами, поранений хлопець — випадковий перехожий, поблизу якого вибухнула ворожа ракета.

"Розбита голова, черепно-мозкова гематома, вирвані куски тіла, величезний предмет в животі, якій розірвав кишківник, перелом гомілки та безліч інших поранень. 25-річний Олександр ішов до магазину за хлібом та цигарками біля ТЦ "Апполо", на власні очі побачив страшенний вибух. Через хвилину "швидка" була біля нього, ще встиг сказати: "Жах, я це бачив", — написав Риженко.

За словами Риженка, після цього хлопець знепритомнів. Його доправили до лікарні імені Мечникова, і він перебуває в операційній залі. Постраждалого оперують 3 бригади лікарів — нейрохірурги, хірурги та травматологи. Персонал медзакладу сподівається, що хлопець виживе.

"Жахлива війна вбиває простих пересічних українців", — резюмував Риженко.

Також відомо, що ворожа ракета влучила по пологовому будинку в Дніпрі. За словами міського голови Бориса Філатова, рятувальники ДСНС встигли дістати з охопленої вогнем будівлі чотирьох породіль.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на цей час відомо про 5 загиблих. Збільшилась кількість й постраждалих. Їх – понад 20. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня ЗС РФ запустили крилаті ракети по Україні. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Києві. За словами речника Повітряних сил, ціллю російських військ була уся територія України. РФ застосовувала балістичні та крилаті ракети, які запускали з кількох напрямків — летіло все, крім "Калібрів".