РФ за весь час запустила понад 300 ракет Х-22 по Україні, жодну не збили, – Ігнат

За словами речника Повітряних сил, Х-22 летить на швидкості понад 4000 км/год й заходить на ціль за балістичною траєкторією. Тому для перехоплення потрібні ЗРК Patriot чи SAMP/T.

Росія вперше за кілька місяців завдала масованого ракетного обстрілу. Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розказав, скільки ракет Х-22 окупант запустив по Україні.

З початку повномасштабної війни РФ проти України окупанти запустили 300 швидкісних ракет Х-22 та модернізована версія Х-32.

"Потрібні такі системи ППО як Patriot, тому з цими ракетами не так просто. Понад 300 цих ракет противник застосував з часу повномасштабного вторгнення. Крім Х-22, у них є іще модернізована версія цієї ракети — Х-32. Імовірно, сьогодні теж застосовувалися і такі ракети", — сказав він.

На запитання, чи збивали Повітряні цілі такі ракети Юрій Ігнат відповів, що ні. Ракета Х-22/Х-32 летять зі швидкістю понад 4000 км/год й заходить на ціль здебільшого по балістичній траєкторії, тому і для її перехоплення потрібні спеціальні засоби.

Здебільшого російські війська запускають ракети Х-22 та Х-32 на Південному, Північному та Східному напрямках.

Нагадаємо, окупанти атакували Харків щонайменше 20 ракетами С-300, та ймовірно, Х-22.

29 грудня в Польщі повідомили, що зафіксували над своєю територією "невідомий обʼєкт".